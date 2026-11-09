Emotivno u Solinu: Obitelji poginulih branitelja predvodile procesiju, svijeće i molitve za one koji se nikada ne zaboravljaju

U Solinu je održano tradicionalno misno slavlje za poginule i umrle hrvatske branitelje. Nakon mise vjernici su se u tišini uputili do spomenika hrvatskim braniteljima, gdje su zapalili svijeće i pomolili se za njihove duše.

O dostojanstvenom obilježavanju spomena na poginule i umrle hrvatske branitelje izvijestio je gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je na društvenim mrežama podijelio fotografije i poruku zahvalnosti.

Kako je istaknuo, svake godine, pa tako i ove, u nedjelju uoči osmine Dušnoga dana u Solinu se slavi sveta misa za poginule i umrle hrvatske branitelje.

Misa u crkvi Svete Obitelji

Ovogodišnje misno slavlje održano je u crkvi Svete Obitelji, a predvodio ga je don Mate Bareta, župni vikar župe Gospe od Otoka.

Okupljeni vjernici molili su za pokoj duša svojih pokojnika, a posebno za poginule i umrle hrvatske branitelje koji su svojim životima i žrtvom ostavili neizbrisiv trag.

U tišini i molitvi do spomenika braniteljima

Nakon svete mise vjernici su se, predvođeni roditeljima i članovima obitelji poginulih branitelja, u procesiji i tišini uputili do spomenika poginulim hrvatskim braniteljima.

Ondje su zapalili svijeće te izmolili molitvu odrješenja, odajući počast svima koji više nisu među nama.

"Pokoj vječni daruj im, Gospodine!", poručio je Ninčević u svojoj objavi.