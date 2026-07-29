Emotivno sjećanje na Olivera Dragojevića: Vela Luka odala počast svom legendarnom glazbeniku

Mnogi se i danas sjećaju trenutka kad su tisuće ljudi prije osam godina uz spektakularnu bakljadu i pjesmu, ispratile Olivera Dragojevića na njegov posljednji počinak u rodnu Vela Luku.

Predstavnici Općine Vela Luka jutros u 9 sati, tradicionalno su obilježili osmu godišnjicu smrti Olivera Dragojevića te položili vijence na groblju Sv. Roka i upalili svijeće.

Od ranih jutarnjih sati Oliverov grob pohode njegovi obožavatelji i pale svijeće.

Ante Gelo uz pratnju glazbenika iz banda odsvirao je Romancu, a svećenik je održao kratku molitvu.

U 10 sati održava se misa zadušnica u mjesnoj crkvi, a večeras će u Veloj Luci biti održan već tradicionalni koncert "Trag u beskraju" na kojem će njemu u čast njegovi prijatelji pjevati njegove bezvremenske hitove.