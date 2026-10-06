EMOTIVNI SUSRET NA POLJUDU Pogledajte zagrljaj Modrića i Livaje

Poseban trenutak zabilježen je večeras na Poljudu. Luka Modrić i Marko Livaja srdačno su se zagrlili, a njihov susret privukao je pažnju okupljenih i kamera.

Dvojica velikana hrvatskog nogometa susrela su se uoči velikog dvoboja Hrvatske i Španjolske. Nije trebalo mnogo riječi – uslijedio je zagrljaj koji je pokazao međusobno poštovanje dvojice nogometaša koji su ostavili dubok trag u hrvatskom nogometu.

Livaja je godinama miljenik Poljuda i Hajdukovih navijača, dok je Modrić jedna od najvećih figura u povijesti hrvatske reprezentacije. Upravo zato njihov zajednički trenutak na splitskom stadionu ima posebnu simboliku.

Kako je izgledao susret i zagrljaj Modrića i Livaje, pogledajte u našem videu.