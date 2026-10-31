Emotivni oproštaj na Gripama: Ugasila se svjetla, a dvoranom se zaorila himna Jugoplastike koju je otpjevao Mišo Kovač

Split se nastavlja opraštati od legendarnog Mate Miše Kovača. Poseban i emotivan trenutak zabilježen je u dvorani na Gripama, gdje su se od velikog pjevača oprostili i košarkaški navijači. Svjetla u dvorani su ugašena, a zatim se začula pjesma koju je Mišo još 1970. godine otpjevao kao himnu legendarne Jugoplastike.

Bio je to simboličan oproštaj od čovjeka koji je svojim pjesmama obilježio generacije Dalmatinaca, ali i ostavio poseban trag u povijesti splitskog sporta.

Pjesma stara više od pola stoljeća ponovno odjeknula Gripama

Dok je dvorana bila u mraku, Gripama su odjekivali stihovi pjesme koja splitsku košarku prati već desetljećima.

Mišo Kovač otpjevao je himnu Jugoplastici davne 1970. godine, u razdoblju kada je splitski košarkaški klub stvarao temelje svoje velike sportske priče.

Pjesma je s vremenom postala dio sportske tradicije grada, a njezino izvođenje u trenutku oproštaja od Miše dobilo je posebno značenje.

Split se oprašta od svoje legende

Mišina ljubav prema splitskom sportu bila je dobro poznata. Posebno je bio vezan uz Hajduk, no njegov glazbeni trag ostao je zabilježen i u povijesti splitske košarke.

Nakon brojnih oproštajnih poruka koje su tijekom dana pristizale iz cijele Hrvatske, počast legendarnom pjevaču odana je i na Gripama.

Više od pola stoljeća nakon što je otpjevao himnu Jugoplastici, ista je pjesma ponovno odjeknula splitskom dvoranom. Ovoga puta kao posljednji pozdrav Miši Kovaču.