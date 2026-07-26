Emotivni dolazak u Velu Luku: Trajekt uplovio uz "Moj galebe", putnici uglas pjevali Oliverov bezvremenski hit

Uplovljavanje trajekta Marko Polo u Velu Luku obilježili su emocije, pjesma i zajedništvo. Nakon koncerta održanog tijekom plovidbe prema Korčuli, posljednji dio putovanja pretvorio se u dirljivu glazbenu kulisu.

Dok se trajekt približavao Veloj Luci, brodom su odjeknuli prvi stihovi Oliverova bezvremenskog hita "Moj galebe". Putnici su uglas zapjevali zajedno s izvođačima, stvarajući prizor koji je još jednom pokazao koliko su Oliverove pjesme i danas snažno utkane u živote njegovih obožavatelja.

Mnogi su snimali trenutak mobitelima, dok su drugi jednostavno uživali pjevajući zajedno, uz pogled na Velu Luku, mjesto koje je Oliver Dragojević zauvijek obilježio svojim životom i glazbom.

Tradicionalni koncert na trajektu i ove je godine bio uvod u dane posvećene uspomeni na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Emotivni dolazak u Velu Luku uz "Moj galebe" mnogima će ostati jedan od najljepših trenutaka ovogodišnjeg programa u čast Oliveru Dragojeviću.