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Emotivni dolazak u Velu Luku: Trajekt uplovio uz "Moj galebe", putnici uglas pjevali Oliverov bezvremenski hit

Dolazak trajekta Marko Polo u Velu Luku pretvorio se u dirljiv glazbeni trenutak. Dok je brod uplovljavao u luku, putnici su zajedno s izvođačima pjevali Oliverovu pjesmu "Moj galebe"

Uplovljavanje trajekta Marko Polo u Velu Luku obilježili su emocije, pjesma i zajedništvo. Nakon koncerta održanog tijekom plovidbe prema Korčuli, posljednji dio putovanja pretvorio se u dirljivu glazbenu kulisu.

Dok se trajekt približavao Veloj Luci, brodom su odjeknuli prvi stihovi Oliverova bezvremenskog hita "Moj galebe". Putnici su uglas zapjevali zajedno s izvođačima, stvarajući prizor koji je još jednom pokazao koliko su Oliverove pjesme i danas snažno utkane u živote njegovih obožavatelja.

Mnogi su snimali trenutak mobitelima, dok su drugi jednostavno uživali pjevajući zajedno, uz pogled na Velu Luku, mjesto koje je Oliver Dragojević zauvijek obilježio svojim životom i glazbom.

Tradicionalni koncert na trajektu i ove je godine bio uvod u dane posvećene uspomeni na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Emotivni dolazak u Velu Luku uz "Moj galebe" mnogima će ostati jedan od najljepših trenutaka ovogodišnjeg programa u čast Oliveru Dragojeviću.

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