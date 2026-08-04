Emotivni Anušić u Kninu: 'Kao vojniku, žao mi je što nisam sudjelovao u Oluji'

Traju posljednje pripreme za proslavu Oluje. Dan je to sjećanja, ponosa i zahvalnosti braniteljima koji su zaslužni za oslobođenje okupiranih dijelova Hrvatske.

Na središnju proslavu u Kninu u srijedu stiže cijeli državni vrh, a govore će održati predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Stižu i brojni saborski zastupnici te predstavnici braniteljskih udruga.

Ministar obrane Ivan Anušić već je stigao u Knin te je u razgovoru uživo za RTL Danas rekao kako posebno emotivno doživljava podizanje zastave iznad Kninske tvrđave i čitanje imena poginulih i nestalih branitelja.

"Naravno da je to emotivan trenutak jer se prisjećamo onih koji su bili s nama, a koji danas nisu ovdje kako bi doživjeli vrijeme slobode. Mi danas živimo u slobodnoj Hrvatskoj i uživamo sve te benefite, a oni nisu s nama. Svaki trenutak kada ih se sjećamo i spominjemo emotivan je za sve nas i za cijelu Hrvatsku", rekao je.

Prisjetio se i otkrio gdje ga je zatekla Oluja.

"Bio sam u istočnoj Slavoniji. Naše postrojbe čekale su akciju koja se trebala zvati Grom i oslobođenje istočne Slavonije", rekao je.

'Mirna reintegracija bila je bolje rješenje'

Na pitanje je li mu žao što nije sudjelovao u Oluji odgovorio je:

"Naravno da mi je žao. I kao vojniku i kao nekome tko je od 1991. cijelo vrijeme bio tamo. Kada govorimo o Slavoniji, naravno da teritorij koji ste izgubili u ratu, u borbama i bitkama, vratiti na isti način. Nismo ga vratili na takav način, nego mirnom reintegracijom, što je na kraju bilo i bolje rješenje jer bi bilo puno žrtava s naše strane. Ali svakako bismo uspjeli i taj zadatak ostvarili do kraja."

Dodao je kako je Hrvatska danas slobodna, u svojim granicama, teritorijalno pod kontrolom hrvatske policije, vojske i politike.

"Doživjeli smo san onih koji ga nisu doživjeli, ali su svoj život ostavili za taj cilj. Mi to moramo poštovati, cijeniti i vrednovati", rekao je Anušić.

U srijedu će na obilježavanju Oluje u Kninu sudjelovati 300 pripadnika Hrvatske vojske, a sve je uvježbano do zadnjeg detalja.

"Hrvatska vojska svaki je svoj zadatak odradila kako treba. Svi protokoli koji su bili u miru, ne računajući rat, posebno se odnose na obilježavanje završetka fenomenalne akcije Oluja, koja je završila našom velikom pobjedom. Današnje mirnodopske aktivnosti koje provodi Hrvatska vojska na vrhunskoj su razini, kako i moraju biti. Hrvatska vojska uvijek je bila spremna, i u miru i u ratu", istaknuo je Anušić.

Treću godinu zaredom Rafalei će imati prelet iznad Knina. Otkrio je i posebne detalje.

"Prvi put, drugi put, pa i ovaj put bit će to puno profesionalnije i ljepše za vidjeti jer su znanje, vještine i sposobnosti naših pilota, koji svakodnevno lete, sve bolji. Vidjet ćemo prelet triju Rafalea tijekom minute šutnje. Jedan Rafale će se vratiti i pokazati sve sposobnosti koje naši piloti u ovom trenutku mogu izvesti."

U gradu će biti izložen i dio vojne opreme i naoružanja.

"TTS BOR, koji je već postavljen, zatim naoružanje i oprema Hrvatske vojske. Vidjet ćemo pokazne vježbe specijalnih snaga u suradnji s MUP-om, padobranske skokove i općenito sve što čovjeka zanima. Posebno smo okrenuti prema najmlađima, djeci i školarcima, kako bismo pokazali što nudi profesija hrvatskog vojnika i kako joj pristupiti", rekao je.

Komentirao odnos s Kundidom

Odgovorio je i na pitanje vezano uz Tihomira Kundida, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Na pitanje o izjavi premijera da više nema povjerenje njega i Vlade te je li bilo trzavica u njihovoj suradnji, rekao je:

"Ma nije. Riješeno je, situacija koja je bila završena je. Rekli smo svoje stavove i njih se i dalje držimo, kao i premijer. Moramo nastaviti dalje raditi. Moramo raditi u interesu Oružanih snaga, Hrvatske vojske, države i naroda. Tu nema prostora za zastoj u izvršavanju zadataka, obveza i svega što radimo. Po prvi put u 31 godinu provodimo modernizaciju Oružanih snaga i to je prvi i glavni interes. Sve drugo je sporedno."

Crna Gora ove godine na proslavu šalje svoje predstavnike, a taj je potez zamjerio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Anušić je komentirao odluku susjedne zemlje.

"Hrvatska očekuje od Crne Gore da to napravi i čestitam joj na toj odluci. Dobrodošli su. Ako Crna Gora želi biti članica Europske unije i euroatlantskih integracija, onda je takvo ponašanje i očekivano", rekao je Anušić.

Osvrnuo se i na izjave Aleksandra Vučića.

"Aleksandar Vučić ima pravo zamjerati Crnoj Gori. On zamjera sve i svašta, i nama i Crnoj Gori. To je njegov problem i neka svoju politiku vodi kako misli da treba voditi. Mi ćemo voditi svoju politiku kako mislimo da je treba voditi, pa ćemo vidjeti tko će na kraju završiti gdje", zaključio je.