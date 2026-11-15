EMOTIVNA POSVETA HRVATSKIM BRANITELJIMA Splitska klapa objavila pjesmu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, spot nosi snažnu poruku

Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" iz Splita predstavila je novu pjesmu "Odlazak ratnika". Riječ je o emotivnoj glazbenoj posveti hrvatskim braniteljima, njihovim obiteljima i svima koji su položili život za slobodu Hrvatske.

Pjesma, koju prati simboličan i dirljiv videospot, donosi snažnu poruku zahvalnosti, poštovanja i trajnog sjećanja na žrtve Domovinskog rata. "Iza nas su brojni nastupi diljem domovine i svijeta, ali nastup u programu sjećanja na žrtvu Vukovara uvijek je poseban. Ispunjeni posebnim poštovanjem i divljenjem prema žrtvi hrvatskih branitelja, ovom smo pjesmom htjeli iskazati našu zahvalnost najhrabrijim hrvatskim sinovima za slobodnu Hrvatsku", poručio je zapovjednik klape Marko Bralić.

Pjesmu napisao hrvatski branitelj

Posebnu težinu ovoj glazbenoj priči daje činjenica da tekst i glazbu potpisuje hrvatski branitelj Ivica Patrlj, koji je kroz pjesmu izrazio zahvalnost svima koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske.

"Odlazak ratnika" govori o ratnim stradanjima, ali i o obiteljima koje su ostale bez svojih najmilijih te o sjećanjima koja ne blijede ni desetljećima nakon završetka rata. Aranžman pjesme potpisuje Mario Božić, dok je režiju videospota preuzeo Hrvoje Svalina.

Spot koji govori o boli, čekanju i žrtvi

Videospot je zamišljen kao filmska posveta svim žrtvama Domovinskog rata. Kroz crno-bijele kadrove, simbolične prizore i igru svjetlosti prikazuje izgubljeno djetinjstvo, majčinsku ljubav, bol i hrabrost, ali i sudbine onih koji su godinama čekali povratak svojih najmilijih. Članovi klape pojavljuju se pod krošnjom starog hrasta, a prizori ratnih bljeskova postupno ustupaju mjesto mirnom plamenu svijeće, simbolu trajnog sjećanja.

"Spot ne pokušava rekonstruirati rat, nego prikazati njegove odjeke u vremenu i prostoru, u ljudskim sudbinama i u samom biću naroda. To je prije svega filmski čin pijeteta – posveta onima koji se nisu vratili i onima koji ih nikada nisu prestali čekati", istaknuo je redatelj. U snimanju su sudjelovali i Ljiljana Garbati, Frane Rinčić, Matilda Svalina, Mirko Čondić i Milan Klarić, dok su za kameru, uz redatelja, bili zaduženi Jerko Kalajžić i Matej Birčić.

Glazbena poruka koja dolazi u posebno vrijeme

Objava pjesme dolazi uoči 18. studenoga, kada se Hrvatska prisjeća žrtava Vukovara, Škabrnje i svih stradalih u Domovinskom ratu. Klapa "Sveti Juraj" ovom je pjesmom još jednom povezala glazbu i kulturu sjećanja, podsjećajući na žrtvu hrvatskih branitelja i važnost prenošenja uspomene na buduće generacije.

Pjesma "Odlazak ratnika" tako nije samo nova glazbena izvedba splitske mornaričke klape, nego i podsjetnik na one koji se nikada nisu vratili svojim domovima, kao i na obitelji koje njihovu žrtvu nikada neće zaboraviti.