Emotivna poruka nakon kraja Dalićeve ere: "Hvala na svakoj utakmici, svakoj odluci..."

Nakon što je Zlatko Dalić objavio da završava svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, stižu brojne reakcije iz svijeta sporta, politike i javnosti.

Od Dalića se emotivnom porukom oprostio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji mu je zahvalio na svemu što je napravio za hrvatski nogomet.

- Izborniče, hvala na svemu!

U devet nezaboravnih godina vodio si Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti našeg nogometa. Tri osvojene medalje ostat će kao kruna jedne izvanredne ere i simbol ponosa koji si donio cijeloj Hrvatskoj.

Hvala na svakoj utakmici, svakoj odluci i na tome što si uvijek dostojanstveno nosio hrvatski grb te bio primjer kako se predstavlja vlastita Domovina. Hvala na predanosti, poniznosti, mirnoći, vjeri u hrvatske igrače i neizmjernoj ljubavi prema Hrvatskoj.

Generacije navijača učinio si ponosnima i ostavio nam uspomene koje će trajati zauvijek.

Sretno i puno uspjeha u svemu što slijedi! - napisao je Glavina na Facebooku.