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Emotivna poruka nakon kraja Dalićeve ere: "Hvala na svakoj utakmici, svakoj odluci..."

"Generacije navijača učinio si ponosnima i ostavio nam uspomene koje će trajati zauvijek", poručio je

Nakon što je Zlatko Dalić objavio da završava svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, stižu brojne reakcije iz svijeta sporta, politike i javnosti.

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Od Dalića se emotivnom porukom oprostio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji mu je zahvalio na svemu što je napravio za hrvatski nogomet. 

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- Izborniče, hvala na svemu! 

U devet nezaboravnih godina vodio si Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti našeg nogometa. Tri osvojene medalje ostat će kao kruna jedne izvanredne ere i simbol ponosa koji si donio cijeloj Hrvatskoj. 

Hvala na svakoj utakmici, svakoj odluci i na tome što si uvijek dostojanstveno nosio hrvatski grb te bio primjer kako se predstavlja vlastita Domovina. Hvala na predanosti, poniznosti, mirnoći, vjeri u hrvatske igrače i neizmjernoj ljubavi prema Hrvatskoj. 

Generacije navijača učinio si ponosnima i ostavio nam uspomene koje će trajati zauvijek.

Sretno i puno uspjeha u svemu što slijedi! - napisao je Glavina na Facebooku.

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