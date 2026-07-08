Emotivna poruka nakon kraja Dalićeve ere: "Hvala na svakoj utakmici, svakoj odluci..."

Nakon što je Zlatko Dalić objavio da završava svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, stižu brojne reakcije iz svijeta sporta, politike i javnosti.
BOMBA IZ HNS-a: Zlatko Dalić odlazi s klupe Vatrenih, objavio odluku koja je šokirala Hrvatsku
Od Dalića se emotivnom porukom oprostio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji mu je zahvalio na svemu što je napravio za hrvatski nogomet.
Prve riječi predsjednika HNS-a nakon Dalićeva odlaska: "Njegovo mjesto među velikanima hrvatskog sporta odavno je osigurano"
Veliko pitanje nakon posljednjih rezultata Vatrenih: Što mislite, kakva budućnost čeka Zlatka Dalića na klupi hrvatske reprezentacije?
- Izborniče, hvala na svemu!
U devet nezaboravnih godina vodio si Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti našeg nogometa. Tri osvojene medalje ostat će kao kruna jedne izvanredne ere i simbol ponosa koji si donio cijeloj Hrvatskoj.
Hvala na svakoj utakmici, svakoj odluci i na tome što si uvijek dostojanstveno nosio hrvatski grb te bio primjer kako se predstavlja vlastita Domovina. Hvala na predanosti, poniznosti, mirnoći, vjeri u hrvatske igrače i neizmjernoj ljubavi prema Hrvatskoj.
Generacije navijača učinio si ponosnima i ostavio nam uspomene koje će trajati zauvijek.
Sretno i puno uspjeha u svemu što slijedi! - napisao je Glavina na Facebooku.