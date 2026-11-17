Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković emotivnom je objavom na Instagramu pokazao koliko mu znači njegov stariji brat Mario, čija je životna priča ponovno izazvala snažne emocije u obitelji Vušković.

Luka je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako, vidno dirnut, rukom prekriva lice. Uz fotografiju je podijelio riječi koje najbolje opisuju koliko ga je cijeli događaj pogodio.

„Znao sam svaki dio tvoje priče. Ipak, ponovno sam plakao gledajući je sinoć“, napisao je Luka, označivši svog brata Marija Vuškovića.

U nastavku objave zahvalio je svima koji su došli i pružili podršku njegovoj obitelji.

„Svima koji su došli i pokazali podršku, hvala vam. To je našoj obitelji značilo sve“, poručio je mladi nogometaš uz plavo srce.

Njegova objava u kratkom je vremenu privukla veliku pozornost na društvenim mrežama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Vušković (@lukavuskovic)