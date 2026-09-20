Emotivna objava Jelene Rozge rastužila pratitelje: "Zlatni moj dječače...Sve bih dala da si tu"

Prošla je godina otkako se Jelena Rozga oprostila od svog voljenog psa Ringa Starra, a pjevačica je godišnjicu njegova odlaska obilježila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija svog dugogodišnjeg ljubimca, uz riječi iz kojih je jasno koliko joj i danas nedostaje.

"Godina dana bez tebe, zlatni moj dječače. Bio si i zauvijek ćeš biti moja najveća ljubav. Nedostaješ toliko da sve boli. Sve bi dala da si tu… Ringo Starr", napisala je Rozga.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije pratitelja. U komentarima su joj ostavljali srca i poruke podrške, a mnoge je dirnula posveta kojom se prisjetila svog ljubimca.

Među onima koji su reagirali na objavu našla se i Nina Badrić. Ona je Rozgi u komentarima ostavila srca i emotikon sklopljenih ruku.

Ringo Starr očito i godinu dana nakon odlaska zauzima posebno mjesto u Jeleninu srcu, a emotivnom objavom pjevačica je pokazala koliko snažna može biti povezanost čovjeka i njegova kućnog ljubimca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)