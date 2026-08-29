Emotivan trenutak na Thompsonovu koncertu: Tijekom pjesme „Sine moj“ poslao poruku sinu Anti Mihaelu

Na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru bio je i njegov sin Ante Mihael, a pjevač mu je tijekom nastupa uputio emotivnu poruku.

Dok je uz gitaru izvodio pjesmu „Sine moj“, Thompson se obratio sinu koji je pratio koncert.

– Ante, voli te tata – rekao je i mahnuo mu, a zatim se obratio publici riječima: – Vi ste se svi molili za njega.

Ante Mihael imao je ozbiljnih zdravstvenih problema zbog kojih je u srpnju 2022. hitno prevezen iz Splita u Zagreb nakon što mu je pozlilo. Thompson je tada odgodio svoje nastupe i putem društvenih mreža pozvao na molitvu za sina, koji je u to vrijeme imao 17 godina.

Pjevač je o sinu emotivno govorio i na svom samostalnom koncertu u Dugopolju prije dvije godine. Tada je zahvalio publici na molitvama te poručio kako je zahvalan Bogu što je njegov sin ostao s obitelji.

Thompson i supruga Sandra, uz Antu Mihaela, imaju još četvero djece – blizanke Katarinu i Cvitu, sina Petra Šimuna te kćer Divu Mariju.