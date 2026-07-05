Emotivan trenutak na svadbi Taylor Swift: Sir Paul McCartney izveo kultni hit Beatlesa

Taylor Swift i Travis Kelce okrunili su svoju ljubav raskošnim vjenčanjem u njujorškom Madison Square Gardenu, a jedno od najvećih iznenađenja večeri priredio im je nitko drugi nego Sir Paul McCartney.

Legendarni glazbenik tijekom svadbene proslave izašao je na pozornicu i mladencima otpjevao veliki hit Beatlesa "I Want to Hold Your Hand" iz 1963. godine. Time je prvi put nakon 1964. jedan član Beatlesa uživo izveo ovu pjesmu, što je trenutak učinilo još posebnijim.

Kako prenosi magazin People, nastup je uslijedio nakon što je Taylorina majka Andrea pozvala uzvanike u dvoranu u kojoj je bila postavljena pozornica za glazbeni program.

Na slavlju, koje je trajalo do ranih jutarnjih sati, nastupila je i Stevie Nicks, legendarna članica Fleetwood Maca i dugogodišnja prijateljica Taylor Swift.

Svečanost je okupila oko tisuću uzvanika, među kojima su bili članovi obitelji te brojne zvijezde iz svijeta glazbe, sporta i zabave. Dan prije održana je i intimnija probna večera za najbliže prijatelje i obitelj, na kojoj su bili Selena Gomez, sportska novinarka Erin Andrews, Ross Travis i Taylorina dugogodišnja publicistica Tree Paine.

Nakon što su izrekli sudbonosno "da", ispred Madison Square Gardena na velikim ekranima zasvijetlio je natpis "JUST&T MARRIED", dok su tornjevi Empire State Buildinga bili osvijetljeni plavom bojom u čast mladenke i njezinog "nečeg plavog".