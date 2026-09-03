Emotivan oproštaj nogometne legende od Gudelja: "Dijelili smo najljepše dane od 14. godine"

Užarili su se mobiteli, zovu sa svih strana nogometne legende povodom smrti Ivana Gudelja. Tako i legendarni nogometaš, danas u trenerskim vodama, Mehmed Baždarević, Ivanov suigrač iz reprezentacije bivše države. Zajedno su nastupili na Euru u Francuskoj 1984.

Bili su nositelji mlade reprezentacije krajem sedamdesetih, a malo je nedostajalo da u ljeto 1985. zaigraju zajedno u Hajduku.

Htjeli su tada na Poljudu veznu liniju: Gudelj, Slišković, Baždarević. Nešto poput tadašnje velike francuske veze: Tigana, Giresse, Platini.

Ako ne bi ova naša splitska, da se ostvarila, bila i bolja:

„Nisam vjerovao u sve to kad sam čuo, još sam u nevjerici. Posljednji pozdrav čovjeku, drugu, prijatelju, bratu, s kojim sam dijelio one najljepše, nevine mladalačke nogometne dane, od četrnaeste godine pa do same njegove bolesti.

U Beču smo s mladom reprezentacijom bili prvaci Europe. Ivan je plijenio svojom jednostavnošću.

Čif, kako smo Ivana zvali u mlađim selekcijama, bio je primjer jedne dobrote, jedne ljudske veličine.

Teško je sve ovo, pogotovo što smo se u zadnje vrijeme i viđali. Život ga nije ni pazio ni mazio, ali je bio borac.

Neka mu dragi Bog da sve najljepše, jer bio je predivan čovjek, živio je za svoju obitelj, s ponosom je nosio bijeli dres.“