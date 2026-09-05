EMOTIVAN ISPRAĆAJ U ZMIJAVCIMA Na posljednji počinak ispraćen Ivan Gudelj

Mnoštvo prijatelja, poštovatelja, nekadašnjih suigrača, brojni mještani Zmijavaca, prijatelji iz mladosti, uz Ivanovu obitellj ispratili su danas na groblju Svetog Spasa u Zmijavcima velikog nogiometaša i čovjeka Ivana Gudelja na posljednji počinak.
Uz Ivanov lijes stajali su veterani Hajduka: Ivica Šurjak, Zoran Vulić, Iko Buljan, Drago Čelic, Nikica Cukrov, Stjepan Deverić, Vedran Rožić, te Hajdukovi “tići i repci”.
Sprovodni obred predvodio je župnik Župe Svetog Spasa Zmijavci fra Frano Laco uz sudjelovanje brojnih svećenika.
Mnogi su danas došli u Zmijavce ispratiti Hajdukovog kapetana, borca i na terenu i i životu Ivana Gudelja. Bili su tu: Zvonimir Boban, Milan Rapaić, Igor Štimac, Marko Mlinarić, Branko Tucak, Faruk Hadžibegić, Stipe Pletikosa, Zorislav Srebrić, Stipe Balajić, Hrvoje Budimir, Mirko Barišić, Milo Nižetić, kolege kćerke Ivane iz splitskog GKM-a Ana Gruica Uglešić, Ivo Perkušić, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, županijski vijećnici Ivan Jagnjjć i Petar Bitanga, nekdašnji zadarski dožupan Stanko Zrilić, ravntelj Ljekarne SDŽ Ante Mihanović, načelnik Zmijavaca Mijo Šuto, načelnik Zagvozda Miroslav Gaće.
Mnogi su danas ispratili Ivana Gudelja i njegov grob okitili cvijećem.
Uz klapske pjesme “Kada umrem umotan u bilo” i “Kapetane morali bi doma” oprostli smo se od Ivana Gudelja.
Neka ti je laka tvoja zmijavačka hrvatska gruda, koja je itekako osjetila žuljevitu ruku tvojih predaka.
Adio, Ivane!
Tužna večer na Poljudu: Otvorena knjiga žalosti za legendarnog Ivana Gudelja
Split se oprostio od Ivana Gudelja: "Otišao je kapetan, legenda i ime uz koje su odrasle generacije hajdukovaca"