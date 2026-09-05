EMOTIVAN ISPRAĆAJ U ZMIJAVCIMA Na posljednji počinak ispraćen Ivan Gudelj

Mnoštvo prijatelja, poštovatelja, nekadašnjih suigrača, brojni mještani Zmijavaca, prijatelji iz mladosti, uz Ivanovu obitellj ispratili su danas na groblju Svetog Spasa u Zmijavcima velikog nogiometaša i čovjeka Ivana Gudelja na posljednji počinak.

Uz Ivanov lijes stajali su veterani Hajduka: Ivica Šurjak, Zoran Vulić, Iko Buljan, Drago Čelic, Nikica Cukrov, Stjepan Deverić, Vedran Rožić, te Hajdukovi “tići i repci”.

Sprovodni obred predvodio je župnik Župe Svetog Spasa Zmijavci fra Frano Laco uz sudjelovanje brojnih svećenika.

Mnogi su danas došli u Zmijavce ispratiti Hajdukovog kapetana, borca i na terenu i i životu Ivana Gudelja. Bili su tu: Zvonimir Boban, Milan Rapaić, Igor Štimac, Marko Mlinarić, Branko Tucak, Faruk Hadžibegić, Stipe Pletikosa, Zorislav Srebrić, Stipe Balajić, Hrvoje Budimir, Mirko Barišić, Milo Nižetić, kolege kćerke Ivane iz splitskog GKM-a Ana Gruica Uglešić, Ivo Perkušić, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, županijski vijećnici Ivan Jagnjjć i Petar Bitanga, nekdašnji zadarski dožupan Stanko Zrilić, ravntelj Ljekarne SDŽ Ante Mihanović, načelnik Zmijavaca Mijo Šuto, načelnik Zagvozda Miroslav Gaće.

Mnogi su danas ispratili Ivana Gudelja i njegov grob okitili cvijećem.

Uz klapske pjesme “Kada umrem umotan u bilo” i “Kapetane morali bi doma” oprostli smo se od Ivana Gudelja.

Neka ti je laka tvoja zmijavačka hrvatska gruda, koja je itekako osjetila žuljevitu ruku tvojih predaka.

Adio, Ivane!