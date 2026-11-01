Emocije na Poljudu: Željan Rakela s desetogodišnjom kćeri napravio počasni krug, a onda otkrio vijest koja je oduševila Split

Poseban trenutak prije utakmice Hajduka i Gorice na Poljudu doživio je poznati splitski humanitarac i motociklist Željan Rakela. Na svom Bumblebeeu, uz desetogodišnju kćer Lanu Mariju, odvozio je počasni krug tartan stazom i zahvalio svima koji su podržali njegov humanitarni PROJEKT 120 – Bradata vožnja EXTREME. Otkrio je i da je akcijom dosad prikupljeno više od pola milijuna eura.

Subotnja utakmica Hajduka i Gorice na Poljudu za Željana Rakelu imala je posebno značenje. Nakon desetljeća provedenih na splitskom stadionu, ovaj put nije bio ondje zbog posla, nego kako bi pred navijačima zahvalio ljudima koji su podržali njegovu humanitarnu misiju.

Uoči početka susreta Rakela je na motociklu, koji od milja zove Bumblebee, odvozio počasni krug tartan stazom. Uz njega je bila njegova desetogodišnja kći Lana Marija, a trenutak koji su zajedno doživjeli, priznaje, pamtit će cijelog života.

Svoje dojmove podijelio je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

„Osjećao sam se kao gladijator koji se vraća u arenu”

Rakelu uz Poljud vežu brojne uspomene. Od 1993. do 2023. godine preko svoje tvrtke Protector Rakela organizirao je zaštitarske poslove na stadionu.

Tijekom tih 30 godina mnogo je puta promatrao sportaše i druge pojedince kojima su tribine pljeskale. No sada se prvi put našao u drukčijoj ulozi.

„Osjećao sam se kao gladijator koji se nakon dugog izbivanja i velikih borbi vraća u arenu. Samo što ovoga puta nisam ulazio u borbu, nego u trenutak u kojem su mi ljudi svojim pljeskom pokazali da su prepoznali ono što radim”, napisao je Rakela.

Naglasio je da pljesak s tribina ne doživljava kao osobno priznanje, nego kao zahvalu svima koji su sudjelovali u humanitarnoj akciji.

„Taj pljesak nije pripadao meni. Pripadao je svima vama koji ste posljednjih mjeseci bili dio ove humanitarne priče. Svakom donatoru, svakom klubu, svakom pojedincu i svima koji su vjerovali da zajedno možemo napraviti nešto veliko”, poručio je.

Torcida donirala 1.950 eura, ukupno prikupljeno više od 500.000 eura

Rakela je posebno zahvalio Torcidi, koja je povodom njegova 50. rođendana podržala projekt donacijom od 1.950 eura Županijskoj ligi protiv raka Split.

Iznos donacije ima simbolično značenje jer je Torcida osnovana upravo 1950. godine.

Prema Rakelinim riječima, zahvaljujući i toj uplati, humanitarna akcija premašila je važnu financijsku granicu.

„S njihovom donacijom prešli smo prag od 500.000 eura do sada”, objavio je.

Dodao je kako je navijačkoj skupini za njezin rođendan uzvratio dvjema zahvalnicama.

Posebno ga je razveselila i zanimljiva poveznica između njegova rođendana i obljetnice Torcide. Rakela je rođen 1976. godine, a ove godine slavi 50. rođendan, dok Torcida obilježava 76 godina postojanja.

Njihove rođendane, istaknuo je, dijeli samo jedan dan.

Najemotivniji trenutak bio je onaj s kćeri

Iako su donacije i podrška navijača obilježile ovaj događaj, Rakela priznaje da mu je najvažnije bilo što je počasni krug mogao podijeliti sa svojom desetogodišnjom kćeri Lanom Marijom.

Humanitarna vožnja posljednjih mu je godinu dana oduzela mnogo vremena, zbog čega je često izbivao iz obiteljskog doma.

Otvoreno je priznao da je propustio neke važne trenutke u životima svoje djece, pa čak i pojedine rođendane.

„Lana Marija nije uvijek mogla razumjeti zašto tata toliko vremena provodi na motociklu i zašto ga često nema. A jučer je na Poljudu mogla svojim očima vidjeti zašto”, napisao je.

Nada se da će joj taj zajednički trenutak ostati u trajnom sjećanju.

„Možda će jednog dana zaboraviti koliko smo kilometara jučer odvozili, ali se nadam da nikada neće zaboraviti osjećaj koji smo zajedno doživjeli”, poručio je.

„Najveća pobjeda je svojoj djeci pokazati da život vrijedi posvetiti nečemu većem od sebe”

Rakela je u objavi podsjetio i na smisao cijelog projekta, kojim nastoji povezati svoju ljubav prema motociklima s pomaganjem ljudima kojima je pomoć potrebna.

Za njega, kaže, najveći uspjeh nije samo broj prijeđenih kilometara ili prikupljenih eura.

„Jer najveća pobjeda nije prijeći 120.000 kilometara, prikupiti stotine tisuća eura ili dobiti pljesak s tribina. Najveća pobjeda je svojoj djeci pokazati da život vrijedi posvetiti nečemu većem od samoga sebe”, istaknuo je.

Humanitarna akcija traje do 15. studenoga

Na kraju objave Rakela je zahvalio Splitu, Hajduku, Torcidi i svima koji su sudjelovali u organizaciji posebnog trenutka na Poljudu.

Naglasio je da počasni krug nije označio završetak njegove humanitarne misije.

PROJEKT 120 – Bradata vožnja EXTREME nastavlja se do 15. studenoga 2026. godine, kada će se navršiti 365 dana od početka akcije.

„Ovaj krug bio je za sve vas. A ova borba još nije završena, idemo dalje nezaustavljivo”, zaključio je Rakela.

Svi koji žele podržati njegovu humanitarnu akciju više informacija i mogućnost donacije mogu pronaći na stranici:

Podržite humanitarnu akciju Željana Rakele