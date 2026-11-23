U nedjelju, 22. studenoga, oko 11 sati, na Slavonskoj cesti u Bjelovaru dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen 60-godišnji biciklist.

Muškarac je upravljao električnim biciklom pod utjecajem alkohola, s izmjerenih 1,13 promila. Pritom je na upravljaču prevozio vrećicu s kutijom, što je dodatno narušilo stabilnost bicikla.

U jednom trenutku izgubio je nadzor nad biciklom, prevrnuo se preko upravljača i pao na kolnik.

Zbog zadobivenih ozljeda na mjesto nesreće stigla je hitna medicinska pomoć, koja ga je prevezla u bjelovarsku bolnicu.