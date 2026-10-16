Ella Dvornik vratila se staroj ljubavi

Nakon duže stanke, Ella Dvornik (35) vratila se na Youtube. Hrvatska influencerica i blogerica fanove je pridobila svojim posebnim izražajem i spontanosti, a objave na Youtube-u pauzirala je na nešto više od pola godine. S novim početkom na platformi pohvalila se na svojem Instagram profilu gdje redovito objavljuje sadržaj.

U vlogu, Ella je svoje pratitelje povela na modnu reviju Milene Đurđić. Pokazala je detalje pakiranja i odabira modnih kombinacija, a progovorila je i o pritiscima koje njen posao nosi.

Povratak vloganju samo je jedan u nizu njezinih aktualnih projekata. Nakon nedavnog povlačenja iz utke života Asia Express zbog bolesti, Ella se brzo okrenula novim poslovnim pothvatima o kojima se piše posljednjih dana. Najavila je knjigu pod nazivom ''Što ako mogu?'', priprema umjetničku izložbu i stvara vlastitu liniju parfema, koju je posvetila svojim kćerima.

Njezini pratitelji u komentarima su pozdravili ovu odvažnost, hvaleći hrabrost da unatoč svemu ostane svoja. Mnogi su s entuzijazmom dočekali njezin povratak na Youtube te ističu kako im je nedostajo njezin prepoznatljiv humor, a novi sadržaj iščekuju ubrzo, piše Net.