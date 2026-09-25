Ella Dvornik progovorila o tajanstvenom Meštru: "On je moj dečko koji mi nije dečko"

U desetoj epizodi showa „Asia Express: Zmajeve rute“ natjecatelje je, osim borbe za imunitet, dočekao i jedan neuobičajen zadatak. Voditeljica Antonija Blaće zatražila je od njih da odaberu tim za koji smatraju da zaslužuje pobjedu u izazovu.

Natjecatelji su bili jednoglasni, a njihovu podršku dobili su Jokeri, Pino Pingvino i Maja.

Njihov odnos komentirala je i Ella Dvornik, koja smatra da upravo njihove različite osobnosti i način na koji se međusobno nadopunjuju predstavljaju jednu od njihovih najvećih prednosti.

„Ona njega malo digne, on nju osnaži, mislim da je to dobra kombinacija“, rekla je Ella.

Govoreći o Pinu i Maji, povukla je paralelu i s vlastitim odnosom s osobom koju na društvenim mrežama naziva Meštar.

„Mene Jokeri podsjećaju na mene i Meštra. Meštar je moj dečko koji mi nije dečko“, našalila se Ella.

Upravo je njezin odnos s tajanstvenim Meštrom već neko vrijeme predmet zanimanja njezinih pratitelja. Ella je ranije na Instagramu objavljivala trenutke iz njihova druženja, ali pritom nije otkrivala njegovo lice.

U jednoj od objava pokazala je kadar iz kreveta u kojem je grli muška ruka. Snimku je popratila riječima „Ja i moja 'Emotional support' ruka“, što je ponovno potaknulo nagađanja pratitelja o njihovu odnosu.

O identitetu muškarca kojeg naziva Meštrom u javnosti nije govorila. Mediji su ranije nagađali o kome je riječ, no Ella te tvrdnje nije potvrdila, zbog čega identitet osobe s kojom je povezuju ostaje nepotvrđen.