Influencerica Ella Dvornik ponovno je zabavila svoje pratitelje na društvenim mrežama, ovoga puta prisjećajući se tinejdžerskih dana i modnih izdanja koja su obilježila njezinu mladost. Odlučila je svojim kćerima, Balie Dee i Lumi Wren, pokazati staru fotografiju na kojoj izgleda znatno drukčije nego danas, a njihove reakcije bile su sve samo ne očekivane.

Ella je na Instagramu podijelila fotografiju iz razdoblja kada je njegovala alternativni stil, uz izraženu tamnu šminku i upečatljiv izgled karakterističan za emo estetiku, koja je svojedobno bila iznimno popularna među tinejdžerima.

No, umjesto da sama prepriča što su joj kćeri rekle, odlučila je pratiteljima omogućiti da njihove dojmove čuju iz prve ruke.

Jedna kći oduševljena, druga u nevjerici

Uz staru fotografiju objavila je glasovne poruke koje su joj djevojčice poslale putem WhatsAppa nakon što su vidjele kako je njihova majka izgledala u mladosti.

Njihove reakcije bile su potpuno različite.

Jednoj se djevojčici Ellin nekadašnji izgled jako svidio te joj je poručila da je izgledala vrlo cool.

Druga je, međutim, bila znatno iznenađenija. Posebno joj je za oko zapela tamna šminka, zbog koje nije mogla vjerovati da je riječ o njezinoj majci.

"Što je dovraga ovo? Čekaj, imaš crna sjenila. O moj Bože, bila si tako emo", komentirala je djevojčica u glasovnoj poruci.

Upravo je ta spontana reakcija bila jedan od najsimpatičnijih trenutaka Elline objave.

Ella se prisjetila svoje emo faze

Poznato je da je Ella Dvornik tijekom odrastanja voljela eksperimentirati s izgledom. Njezine tinejdžerske godine obilježile su odvažne frizure, intenzivna šminka i alternativni modni izričaj.

Takav stil bio je dio njezina identiteta u mladosti, a danas ga se rado prisjeća, često uz dozu samoironije i humora.

Čini se da su njezine kćeri tek počele otkrivati kako je njihova mama izgledala prije nego što su se one rodile.

Obiteljski trenutak podijelila s pratiteljima

Ella na društvenim mrežama često objavljuje trenutke iz svakodnevnog života, a ovaj je put pokazala kako i obična stara fotografija može postati povod za zabavnu obiteljsku situaciju.

Dok je jedna kći bila oduševljena njezinim nekadašnjim stilom, druga je ostala zatečena činjenicom da je njihova mama nekoć bila prava predstavnica emo generacije.

Sudeći prema njihovim reakcijama, Ella će svojim djevojčicama imati još mnogo toga za pokazati iz tinejdžerskih dana.