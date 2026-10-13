Ella Dvornik otkrila što je sve postigla u dva mjeseca, pohvalila se velikom promjenom: "Ovo je tek početak"

Domaća influencerica Ella Dvornik na društvenim mrežama pohvalila se brojnim promjenama koje je uvela u svoj život tijekom posljednja dva mjeseca. Osim što je značajno promijenila svakodnevne navike i poradila na fizičkoj kondiciji, ostvarila je i nekoliko osobnih ciljeva, a svojim pratiteljima poručila je da tek počinje.

Ella Dvornik ponovno je izazvala zanimanje svojih pratitelja nakon što je na Instagramu podijelila pregled svega što je uspjela ostvariti u proteklom razdoblju. Čini se kako je odlučila okrenuti novu stranicu i maksimalno se posvetiti sebi, zdravijem načinu života i novim izazovima.

Jedna od najvećih promjena odnosi se na njezinu svakodnevnu rutinu. Naime, Ella je počela ustajati već u pet sati ujutro kako bi dan započela trčanjem. Redovita fizička aktivnost i disciplina donijele su joj vidljive rezultate, a otkrila je i da je izgubila šest kilograma.

Svoj entuzijazam prema vježbanju odlučila je prenijeti i na druge. Na dodatnom profilu na društvenim mrežama okupila je više od 19 tisuća pratitelja, a posebno je ponosna na činjenicu da je nekoliko stotina ljudi motivirala da joj se pridruže u trčanju i redovitim treninzima.

No, promjene nisu ostale samo na fizičkom izgledu. Ella je otkrila da se napokon riješila navike koja ju je pratila gotovo tri desetljeća. Nakon čak 28 godina prestala je gristi nokte, što smatra još jednom važnom osobnom pobjedom. Uz to, odlučila je više pažnje posvećivati vlastitom izgledu te se svakodnevno uređivati, neovisno o obvezama i prigodama.

Da joj motivacije ne nedostaje, pokazala je i porukom kojom je najavila još ambicioznije planove.

„Iduće mjesece planiram toliko daleko gurnuti granice da me više nitko ni ne vidi na obzoru”, napisala je na Instagramu.

Ovo razdoblje osobnih promjena dolazi nakon poprilično turbulentnih mjeseci u njezinu privatnom životu. Zbog sudjelovanja u reality showu „Asia Express” gotovo dva mjeseca bila je odvojena od svojih kćeri, a nedavno je stigla i sudska odluka prema kojoj će djevojčice živjeti s njom u Zagrebu.

Promjene su se dogodile i na ljubavnom planu. Nakon brojnih nagađanja o njezinu privatnom životu, Ella je potvrdila da je ponovno zaljubljena. Njezina nova ljubav muškarac je kojeg javnosti predstavlja pod nadimkom „Meštar”.

Sudeći prema njezinim posljednjim objavama, influencerica je odlučna nastaviti istim tempom, a svojim je pratiteljima jasno dala do znanja da u nadolazećim mjesecima od sebe očekuje još više.