Ella Dvornik ponovno je otvoreno progovorila o dugotrajnom razvodu od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. U razgovoru za Story opisala je okolnosti zbog kojih se odselila iz obiteljskog doma, ali i probleme s kojima se, kako tvrdi, suočava već gotovo četiri godine.

Poznata influencerica otkrila je da su tijekom brakorazvodnog postupka nastale ozbiljne poteškoće zbog kojih se uključio i Centar za socijalnu skrb. Prema njezinim riječima, nadležni su procijenili da zajednički život roditelja više nije u najboljem interesu djece te da je potrebno fizičko razdvajanje.

"Željela sam da djeca imaju što manje stresa"

Ella je objasnila kako joj je od početka bilo najvažnije da kćeri zadrže svakodnevnu rutinu i ne budu prisiljene neprestano mijenjati mjesto boravka.

Zbog toga je predložila da djevojčice ostanu u obiteljskoj kući u Balama, dok bi se roditelji izmjenjivali svakih sedam dana.

Kako je ispričala, pristala je napuštati kuću tijekom tjedana koje su djeca provodila s ocem, očekujući da će i on postupiti jednako.

Međutim, tvrdi da se to nije dogodilo. Prema njezinim navodima, Pearce je nastavio boraviti u kući i tijekom razdoblja kada su djevojčice trebale biti s njom.

Budući da njegovo iseljenje nije bilo moguće jednostavno pravno provesti, Ella kaže da je nastala situacija u kojoj je bivši suprug stalno boravio na istoj adresi, dok je ona živjela na dvije lokacije.

Tvrdi da bivši suprug nije dobio skrbništvo

Dvornik je posebno željela razjasniti tvrdnje koje su se godinama pojavljivale u javnosti, prema kojima su djeca nakon razlaza ostala živjeti s ocem.

Istaknula je da tada nije bila donesena sudska odluka kojom bi Pearce dobio samostalnu skrb o djevojčicama.

Prema njezinim riječima, na snazi je bila privremena mjera koja je predviđala da djeca po sedam dana provode sa svakim roditeljem.

Ipak, zbog činjenice da je Pearce stalno boravio u kući u Balama, a ona putovala između Istre i Zagreba, javnost je, smatra, stekla pogrešan dojam o njihovoj obiteljskoj situaciji.

Četiri godine putovanja i poslovnih odricanja

Ella je otkrila i koliko je dugotrajan postupak utjecao na njezin profesionalni i privatni život.

Već gotovo četiri godine svaki drugi tjedan putuje iz Zagreba u Bale kako bi bila s kćerima. Takva organizacija, objasnila je, podrazumijeva znatne financijske troškove, ali i odricanja na poslovnom planu.

Budući da joj je posao vezan uz Zagreb, tijekom tjedana provedenih u Istri često nije mogla sudjelovati na sastancima, poslovnim događanjima i drugim profesionalnim obvezama.

Naglasila je da joj je vrijeme s djecom prioritet, zbog čega nije željela odlaziti na poslovna putovanja niti ih odvoditi iz mjesta u kojem su boravile.

Donesena nova presuda, ali postupak još nije završen

U međuvremenu je donesena nepravomoćna sudska presuda prema kojoj bi djevojčice trebale živjeti s majkom u Zagrebu.

Ipak, postupak još nije pravomoćno okončan, a Ella priznaje da ne zna koliko će vremena proći do njegova konačnog završetka.

U razgovoru je poručila i da je tijekom proteklih godina mnogo toga odlučila zadržati za sebe, ponajprije zbog zaštite djece.

Iako je, kako kaže, imala mnogo toga za ispričati, nije željela dodatno izlagati obiteljske probleme javnosti niti dopustiti da njezine kćeri jednog dana čitaju bolne detalje odnosa svojih roditelja.

Razvod koji traje godinama

Ella Dvornik i Charles Pearce započeli su vezu prije više od deset godina, a vjenčali su se u veljači 2019. u Las Vegasu.

Brakorazvodni postupak pokrenut je 2022. godine, dok je Ella njihov razlaz javno potvrdila u kolovozu 2023.

Njihov razvod otad izaziva veliku pozornost javnosti, a posljednji Ellin istup donosi njezinu stranu priče o okolnostima koje su obilježile protekle četiri godine.