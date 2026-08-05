Ella Dvornik otkrila detalj iz braka s Charlesom: "Obećao mi je..."

Influencerica Ella Dvornik ponovno je privukla veliku pozornost pratitelja na društvenim mrežama, ovoga puta komentarom kojim se prisjetila jednog detalja iz braka s bivšim suprugom Charlesom Pearceom, piše Večernji.

Povod za njezinu reakciju bio je video s jednog vjenčanja na kojem je mladoženja svoju suprugu iznenadio skupocjenim darom. Pred okupljenim gostima predao joj je ključeve novog automobila, a snimka romantičnog iznenađenja ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne komentare. Među njima se našao i Ellin komentar, koji je zbog svoje izravnosti i ironičnog tona brzo privukao pozornost korisnika, prenose mediji. "Moj bivši obećao mi je kupiti Mustang kad se vjenčamo... Na kraju sam ja kupila automobil koji je on želio", napisala je Ella ispod objave.

Njezinu su poruku mnogi protumačili kao duhovit, ali istodobno i pomalo gorak osvrt na razdoblje koje je provela u braku s Britancem. Komentar je izazvao brojne reakcije, a pratitelji su se ponovno zainteresirali za pojedinosti iz njihova nekadašnjeg odnosa. Podsjetimo, Ella i Charles upoznali su se 2013. godine, a njihova je veza godinama bila pod povećalom javnosti. Budući da su oboje dijelili velik dio privatnog života na društvenim mrežama, pratitelji su mogli pratiti njihove zajedničke trenutke, putovanja, obiteljske zgode i svakodnevicu. Nekoliko godina nakon početka veze dobili su prvu kćerkicu Balie Dee, a vjenčali su se 2019. godine. U veljači 2020. njihova je obitelj postala bogatija za još jednu djevojčicu, Lumi Wren. Iako su na društvenim mrežama često ostavljali dojam skladnog para, njihov se odnos s vremenom našao u krizi. Ella je u kolovozu 2023. godine javno otkrila da se razvodi od Charlesa, čime je potvrdila nagađanja koja su se već neko vrijeme pojavljivala u javnosti.

Brakorazvodni postupak pokrenuli su još 2022. godine, a razvod je zbog obiteljskih i imovinskih pitanja potrajao znatno dulje od njihova razlaza. Ella je poslije govorila o životu nakon prekida te otkrila da ona i bivši suprug imaju podijeljeno skrbništvo nad svojim kćerima. Unatoč razvodu, oboje su ostali povezani roditeljskim obvezama. Ella je u javnim istupima na društvenim mrežama više puta pokazala da o pojedinim iskustvima iz bivšeg braka može govoriti otvoreno, često uz dozu humora i ironije. Upravo je takav bio i njezin najnoviji komentar o obećanom Mustangu. Iako nije dodatno objašnjavala okolnosti u kojima je automobil kupljen, njezina je kratka poruka bila dovoljna da ponovno pokrene raspravu o odnosu s bivšim suprugom i privuče pozornost brojnih pratitelja.