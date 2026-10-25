Ella Dvornik oduševljena Meštrovim poklonom: ''Zamislite koliko ću iritantna biti...''

Ella Dvornik ovih dana uživa u Italiji, a svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je kako provodi vrijeme u Firenci. Osim prizora iz jednog od najljepših talijanskih gradova, posebnu pozornost privukao je neobičan poklon kojim ju je iznenadio partner, kojeg na društvenim mrežama od milja naziva Meštar.

Riječ je o pravom peru za pisanje i tinti, a Ella nije skrivala oduševljenje darom. Svoju je sreću, u prepoznatljivom duhovitom stilu, usporedila s jednim od najpoznatijih filmskih čarobnjaka.

"Dobila sam pravo pero za pisanje od Meštra! Presretna! Osjećam se kao Harry Potter kad je dobio čarobni štapić. Zamislite samo koliko ću iritantna biti u nekom kafiću kad izvadim pero i tintu", napisala je uz fotografiju poklona.

Ella je prateljima pokazala i djelić atmosfere iz Firence. Prošetala je slikovitim gradskim ulicama, fotografirala veličanstvenu katedralu Duomo, a vrijeme je iskoristila i za posjet izložbi klasičnih automobila.

Ondje su joj posebno za oko zapela dva potpuno različita automobila. Našalila se kako bi rado vozila legendarnog fiću, no priznala je da se ne bi bunila ni protiv elegantnog Ferrarija u tamnocrvenoj boji.

Pozornost je privukla i svojim modnim izdanjem. Za šetnju talijanskim ulicama odabrala je široku plavo-sivu jaknu zanimljivog uzorka, koju je i sama duhovito usporedila s odjevnim predmetom napravljenim od bakinih deka.

Sudeći prema objavama, Ella se u Firenci odlično zabavlja, a neobičan poklon njezina Meštra očito joj je dodatno uljepšao putovanje, piše Dnevnik.hr.