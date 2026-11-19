Ella Dvornik ponovno je uspjela iznenaditi javnost, ali ovoga puta ne objavom na društvenim mrežama, već svojim umjetničkim talentom!

Poznata influencerica u Zagrebu je otvorila svoju prvu samostalnu izložbu, a među njezinim radovima našli su se i prilično neobični motivi koji će zasigurno privući pozornost.

Na otvorenju nije prošao nezapaženo ni njezin osebujan modni odabir, kojim je još jednom pokazala da se ne boji eksperimentirati.

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