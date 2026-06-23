Električna formula iz garaže FESB-a: Ide 150 km/h i ubrzava do sto za manje od dvije i pol sekunde

- Imali smo već tri formule proteklih godina, ali s motorom na unutarnje izgaranje: ovo nam je prva potpuno električna formula, ali puno znanja iz prethodnih projekata se moglo primijeniti i na najnoviju formulu. Recimo šasija, ovjes, aerodinamički dodaci, tu nema razlike, ali pogonski sustav, elektronika i softver, to je veliki iskorak za nas, jer u tome nemamo iskustva ni znanja. Ali evo, imamo prvi baterijski paket kojeg smo napravili sami, ćelije su kupljene, ali kućište, sve nosači smo sami izradili... - uputio nas je u novosti FESB Racing Teama tehnički voditelj ekipe Hrvoje Dražić, student četvrte godine Strojarstva na FESB-u.

U garaži, duboko u 'utrobi' najvećeg splitskog fakulteta, posljednjih godina rade mladi entuzijasti, studenti i inženjeri, koji se s trkaćim bolidom napravljenog vlastitim znanjem natječu s kolegama iz cijelog svijeta.

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Ove godine će s prvi put potpuno električnim bolidom nastupiti koncem kolovoza na Formula Student Alpe Adria 2026., najvećem izdanju ovog međunarodnog studentskog natjecanja dosad: ukupno će sudjelovati 80 timova iz Europe i svijeta!

Marin Džaja, predsjednik FESB Racing Teama dao je jedan pregled svega što se događa oko ovog projekta koji je okupio puno mladih i pametnih ljudi, studenata kojima nije žao provesti i noći u garaži FESB-a, rješavajući problem. Naglašavaju naši sugovornici kako je njih tridesetak kao obitelj, a neki se nadaju i poslu u autoindustriji ili čak Formuli 1. 'Nakon ovog iskustva, ništa lošije ne dolazi u obzir.' - sa smiješkom kazuju mladići i cure okupljeni oko električnog bolida.

- Udruga je osnovana još 2010. godine i velik broj ljudi je zaslužan za sve naše uspjehe i rezultate: ovo je četvrta formula po redu, prva električna, koja je četiri godine u razvoju i sada je na red došlo testiranje. U ovom periodu ćemo vidjeti kako se formula ponaša na stazi, kako smo sve uspjeli razviti. Podijeljeni smo na šest pod-timova i svaki radi na svojoj komponenti. Većina dijelova je doslovno napravljena in-house, ovdje u našoj garaži. Neke složenije i skuplje smo izradili kod naših sponzora. - kaže predsjednik udruge, student treće godine strojarstva.

Formula može ubrzavati do 100 km/h za manje od 2,5 sekundi i maksimalnu brzinu od 150 km/h, no svih 160 kW ne koriste se zbog propozicija natjecanja.

Bodovi se dobivaju (i gube naravno) kroz cijelu godinu, jer organizatorima moraju slati dokumentaciju i faze koje moraju ispuniti. Zadnji korak je samo natjecanje formula na test stazama. Ove godine idemo na dva međunarodna natjecanja, FS Alpe Adria na Mićevcu u Velikoj Gorici, a drugo je u Češkoj, najavljuje Džaja.

U bolid se za potrebe medijske prezentacije ubacio i The Stig, (čak i ima bijelu kacigu), no vozač FESB-ove formule nije tajnovitog identiteta, Lovre Muše je također student treće godine Strojarstva, testiranja su pokazala da je najbolji pa će imati priliku odmjeriti vještinu s kolegama i s riječkoga i zagrebačkog Sveučilišta koji također razvijaju svoj bolid... Nema direktnog utrkivanja, već su vožnje podijeljene na segmente, četiri discipline: akceleracija na 75 metara (svojevrsni drag-race, samo puno kraći od uobičajene četvrt milje); skid pad, što je test upravljivosti s 'osmicama' kojeg je cilj proći što brže i bez rušenja čunjeva koji donose negativne sekunde; autocross što je jedan brzi krug i konačno endurance, neprekinuta vožnja od 22 kilometra, što u ovoj klasi često predstavlja ultimativni test svih komponenti, baš kao i 24 sata Le Mansa za one 'velike'...