Električna energija poskupljuje: državne mjere zasad ublažavaju rast, ali bez njih bi računi bili 34 % viši

Cijena električne energije u Hrvatskoj raste, ali kućanstva puni učinak poskupljenja zasad još ne vide jer ga ublažavaju državne mjere. Prema procjeni Vlade, prosječni mjesečni račun uz aktualne mjere iznosi 43,33 eura, dok bi bez njih bio oko 58,25 eura — približno 34 % više.

Trenutačni paket mjera vrijedi do 31. ožujka 2027. godine. Što će biti nakon toga, zasad nije poznato. Takve se mjere donose na ograničeno razdoblje, a hoće li ponovno biti produljene, pod kojim uvjetima i u kojem opsegu, kućanstva u pravilu saznaju tek bliže isteku važećeg paketa.

Zato za vlasnika kuće nije važno samo koliko za električnu energiju plaća danas. Važno je i koliko će njegovi budući troškovi ovisiti o cijenama energije i odlukama na koje sam ne može utjecati.

Koga će rast cijena najviše pogoditi

Državne mjere ne štite svu potrošnju na jednak način. Regulirana cijena primjenjuje se na prvih 3.000 kWh potrošenih u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka, što u prosjeku odgovara potrošnji od oko 500 kWh mjesečno.

Za stan ili manju kuću takva količina može biti dovoljna. No ako se električna energija koristi i za grijanje, pripremu potrošne tople vode, bazen ili rad klima-uređaja u režimu grijanja tijekom zime, ukupna potrošnja u šest mjeseci može prijeći 3.000 kWh.

U tom slučaju svaki dodatni kWh iznad tog praga obračunava se po cijeni aktivne energije uvećanoj za 35 %. Pritom se viša cijena primjenjuje samo na potrošnju iznad 3.000 kWh, a ne na cjelokupnu potrošnju kuće.

U praksi to znači da što je potrošnja objekta veća, to kućni budžet može snažnije osjetiti rast cijene električne energije. To je posebno važno za kuće u kojima se znatan dio grijanja, hlađenja i pripreme tople vode već oslanja na električnu energiju.

Najvrjednija je energija koju kuća sama proizvede

Za većinu obiteljskih kuća u Dalmaciji prvi i najlogičniji korak prema manjoj ovisnosti o mreži jest vlastita solarna elektrana.

Solarna elektrana prije svega pokriva trenutačnu potrošnju kuće. Ako u određenom trenutku proizvodi više energije nego što je objektu potrebno, višak se predaje u mrežu i ima svoju novčanu vrijednost.

Za nove korisnike od 2026. godine primjenjuje se novi model obračuna energije predane u mrežu. Zbog toga danas više nije dovoljno gledati samo ukupnu godišnju proizvodnju, nego sustav treba projektirati tako da kuća što veći dio vlastite proizvedene energije potroši izravno.

Logika je jednostavna: svaki kWh proizveden i odmah potrošen u kući jest kWh koji nije potrebno kupiti iz mreže zajedno s mrežarinom, naknadama i porezima.

Zato solarnu elektranu ne treba dimenzionirati prema principu „koliko panela stane na krov“, nego prema stvarnim potrebama konkretnog doma.

Pri izračunu su važni:

godišnja potrošnja električne energije;

doba dana u kojem je potrošnja najveća;

površina, orijentacija i stanje krova;

priključna snaga;

planirano povećanje potrošnje u budućnosti.

Primjerice, ako vlasnik u budućnosti planira ugradnju dizalice topline ili kupnju električnog automobila, to je korisno uzeti u obzir već u fazi projektiranja.

Bateriju nije potrebno ugraditi odmah

Za rad solarne elektrane baterijski sustav nije obvezan.

Elektrana se može realizirati bez baterije, ali se odmah može ugraditi hibridni inverter koji omogućuje naknadno dodavanje baterijskog spremnika.

Takav pristup smanjuje početno ulaganje, a istodobno ostavlja mogućnost kasnije nadogradnje sustava. Baterija može postati zanimljiva naknadno — primjerice ako vlasnik želi koristiti veći dio vlastite energije navečer i noću ili ako se potrošnja kuće poveća.

Važno je samo tu mogućnost predvidjeti već u početnom projektu i odabrati međusobno kompatibilnu opremu.

Zašto odluku nije dobro odgađati do proljeća

Aktualni paket mjera za ublažavanje cijene električne energije završava 31. ožujka 2027. godine. Hoće li državna potpora nakon toga biti produljena i pod kojim uvjetima, zasad nije poznato. Istodobno već sada postoji ograničenje za veću potrošnju: regulirana cijena primjenjuje se samo na prvih 3.000 kWh u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka.

Za vlasnika kuće čekanje do proljeća zato znači ovisiti o dva neizvjesna čimbenika: budućoj cijeni električne energije i novim odlukama države.

Vlastita proizvodnja energije može smanjiti tu ovisnost. No solarna elektrana ne pojavljuje se na krovu u trenutku kada se donese odluka. Prije puštanja sustava u rad potrebno je analizirati potrošnju, provjeriti tehničke uvjete objekta, odabrati odgovarajuću snagu i opremu, pripremiti tehničko rješenje, provesti potrebne postupke s HEP ODS-om te izvršiti montažu.

Zato pripremu ima smisla započeti unaprijed. Ako se projekt pokrene tijekom jeseni ili zime, elektrana može biti spremna za rad do proljeća — upravo u razdoblju kada završava aktualni paket državnih mjera i istodobno počinje sezona veće solarne proizvodnje.

Umjesto da se tek na proljeće počinje s dokumentacijom i čeka kakvi će biti novi uvjeti na tržištu električne energije, vlasnik kuće taj period može dočekati s već ugrađenim vlastitim sustavom za proizvodnju energije.

Nije dovoljno samo postaviti panele — sustav treba pravilno dimenzionirati

Dvije obitelji iste veličine mogu trebati potpuno različite solarne elektrane.

Jedna kuća najveći dio energije troši tijekom dana, druga navečer. U jednoj najveću potrošnju stvaraju klima-uređaji, u drugoj se planira dizalica topline, dok će treća za godinu dana dobiti električni automobil.

Zato pravilan izračun ne počinje brojem panela ni maksimalnom mogućom snagom, nego analizom toga kako kuća stvarno koristi električnu energiju.

Na taj način moguće je odabrati konfiguraciju koja odgovara današnjim potrebama, ali istodobno omogućuje da se sustav u budućnosti razvija zajedno s potrebama doma.

Kako radi Soft Energy Systems

Soft Energy Systems projektira i realizira solarne elektrane za obiteljske kuće u Dalmaciji po principu „ključ u ruke“.

Analiziramo potrošnju objekta, odabiremo odgovarajuću snagu i opremu, pripremamo tehničko rješenje, vodimo potrebne postupke s HEP ODS-om te obavljamo montažu i puštanje sustava u rad.

Ako baterija trenutno nije potrebna, sustav se odmah može pripremiti za njezino naknadno povezivanje. Ako se u budućnosti planiraju dizalica topline, kućna punionica za električni automobil ili drugi veći potrošači, i to se može unaprijed uzeti u obzir pri projektiranju.

Ako već razmišljate o solarnoj elektrani, pošaljite nam upit putem stranice Soft Energy Systems. Kontaktirat ćemo Vas, prikupiti osnovne podatke o objektu i predložiti konfiguraciju prilagođenu upravo Vašoj kući — kako bi sustav mogao biti spreman za rad do završetka aktualnih mjera i početka sljedećeg razdoblja veće solarne proizvodnje.