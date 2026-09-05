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Elegantni za drugu večer Splitskog festivala: Gradonačelnik Šuta i supruga uskladili ljetni styling

Pogledajte kako su se modno uskladili
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Za drugu večer Splitskog festivala gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i njegova supruga Matilda odabrali su elegantne, ali nenametljive modne kombinacije.

Gradonačelnik je stigao u klasičnoj bijeloj košulji, bež hlačama i crnim mokasinkama, čime je zadržao ležeran, ljetni, ali dovoljno svečan izgled primjeren festivalskoj večeri.

Njegova supruga zablistala je u nježnoružičastoj dugoj haljini s volanima i upečatljivim detaljem na dekolteu. Romantičan outfit upotpunila je srebrnom clutch torbicom i elegantnim sandalama, a cijela je kombinacija djelovala ženstveno i profinjeno.

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Par je tako za drugu festivalsku večer spojio opuštenu dalmatinsku eleganciju i svečaniji večernji štih, privlačeći pažnju pred festivalskim fotozidom.

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