Elegantni za drugu večer Splitskog festivala: Gradonačelnik Šuta i supruga uskladili ljetni styling

Za drugu večer Splitskog festivala gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i njegova supruga Matilda odabrali su elegantne, ali nenametljive modne kombinacije.

Gradonačelnik je stigao u klasičnoj bijeloj košulji, bež hlačama i crnim mokasinkama, čime je zadržao ležeran, ljetni, ali dovoljno svečan izgled primjeren festivalskoj večeri.

Njegova supruga zablistala je u nježnoružičastoj dugoj haljini s volanima i upečatljivim detaljem na dekolteu. Romantičan outfit upotpunila je srebrnom clutch torbicom i elegantnim sandalama, a cijela je kombinacija djelovala ženstveno i profinjeno.

Par je tako za drugu festivalsku večer spojio opuštenu dalmatinsku eleganciju i svečaniji večernji štih, privlačeći pažnju pred festivalskim fotozidom.