EKV KRUG TRIBUTE ponovno u Splitu: Legendarne pjesme Ekatarine Velike ovog petka u BackBaru Plana B

Kultni zvuk Ekatarine Velike ponovno stiže u Split! U petak, 23. listopada, s početkom u 22 sata, BackBar Plana B ugostit će KRUG, EKV tribute bend koji publici donosi autentičnu energiju, emociju i nezaboravne pjesme jednog od najvažnijih sastava regionalne rock scene. Ovo nije samo još jedan tribute koncert. KRUG je bend koji okuplja glazbenike izravno povezane s legendarnom Ekatarinom Velikom, među kojima su Marko Milivojević, nekadašnji bubnjar EKV-a, i Dragiša Uskoković Ćima, basist koji je također bio dio originalnog sastava. Upravo ta povezanost daje njihovim nastupima posebnu težinu i autentičnost.

Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim pjesmama koje su obilježile generacije. „Par godina za nas“, „Krug“, „Ti si sav moj bol“, „Zemlja“, „Oči boje meda“ i brojni drugi hitovi podsjetit će zašto glazba ovog legendarnog Ex-Yu benda ni desetljećima kasnije ne gubi svoju snagu.

Splitska publika već je imala priliku uživati u nastupima ovog benda u BackBaru Plana B, a prethodni koncerti pokazali su koliko je ljubav prema EKV-u i dalje snažna. Emocije, zajedničko pjevanje i prepoznatljiva atmosfera ponovno će spojiti sve generacije ljubitelja kvalitetnog rocka.

BackBar Plana B, koji je već godinama prepoznatljivo mjesto splitskih koncertnih večeri, tako nastavlja niz nastupa posvećenih velikim imenima regionalne i svjetske glazbene scene.

Koncert će se održati u petak, 23. listopada, u 22 sata, u BackBaru Plana B na adresi Ulica slobode 16A u Splitu. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio, a cijena Early Bird ulaznice iznosi 18 eura. U ponudi su i posebni paketi ulaznica sa stolom i pićem za društvo.

Za sve koji su odrasli uz EKV, ali i one koji tek otkrivaju snagu njihove glazbe, ovo je koncert koji vrijedi upisati u kalendar. Jer neke pjesme nikada ne stare, a krug se ponovno zatvara u Splitu.