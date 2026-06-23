Ekstremna vrućina paralizira Europu, DHMZ izdao najviše upozorenje za dio Hrvatske

Europa se suočava s novim smrtonosnim toplinskim valom, a meteorolozi upozoravaju da bi temperature tijekom ovog tjedna mogle ne samo dosegnuti nego i premašiti dosadašnje rekorde. Riječ je o drugom ekstremnom toplinskom valu u posljednja dva mjeseca, a pojedine države već bilježe posljedice kakve se obično očekuju tek u srpnju, najtoplijem dijelu godine.

U Francuskoj se posljednjih dana utopilo čak 40 osoba koje su spas od nesnosnih vrućina pokušale pronaći u vodi. U Španjolskoj su temperature u Andaluziji premašile 45 stupnjeva Celzija, dok je gotovo cijela zemlja pod upozorenjem zbog ekstremne vrućine. Upozorenja su trenutačno na snazi u 23 europske države, a najviša, crvena razina proglašena je u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Luksemburgu.

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Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da će se vrlo visoke temperature zadržati do kraja tjedna, a prema trenutačnim prognozama i tijekom prve polovice idućeg. Za veći dio Jadrana od petka je najavljeno crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Najugroženija područja bit će Rijeka, Split i Dubrovnik.

Posljedice ekstremnih temperatura već se osjećaju diljem Europe. Francuske vlasti danas su zatvorile 1800 škola, dok je u dodatnih 8000 obrazovnih ustanova nastava skraćena kako bi učenici ranije otišli kućama.

Zbog nesnosnih vrućina reagirao je i pariški Louvre. Najposjećeniji muzej na svijetu najavio je da će od srijede do subote vrata zatvarati već u 16 sati, dva sata ranije nego inače. Iz uprave muzeja poručuju kako su visoke temperature stvorile teške uvjete za rad i boravak posjetitelja.

Iako je povijesna zgrada dijelom prilagođena zaštiti od topline, njezini brojni prostori nisu jednako zaštićeni od sunca. U pojedinim galerijama temperature tijekom poslijepodneva postaju toliko visoke da boravak više nije ugodan ni za posjetitelje ni za zaposlenike. Dodatni problem predstavlja velik broj turista koji svakodnevno obilaze muzej.

Na opasnosti koje donosi toplinski val upozorava i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC). Iz organizacije ističu da bi za tisuće Europljana, osobito starije osobe i kronične bolesnike, ekstremne temperature vrlo brzo mogle postati pitanje života i smrti.

"Nadolazeći dani nose ozbiljne zdravstvene rizike. Za tisuće ljudi diljem Europe ekstremna vrućina može postati pitanje života i smrti ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere zaštite", upozorila je Mary Friel, viša službenica IFRC-a za klimatsku politiku.

Stručnjaci posebno upozoravaju na rizik za starije osobe, kronične bolesnike i građane slabijeg imovinskog stanja, koji često nemaju pristup klimatiziranim prostorima ili žive u loše izoliranim domovima. Građanima se savjetuje redovito uzimanje tekućine, izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana te smanjenje fizičkih aktivnosti. Preporučuje se i nošenje lagane, široke odjeće svijetlih boja.