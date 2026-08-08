Ekstremna suša pogodila istok Hrvatske: Bunari presušili, Dunav na povijesnom minimumu

Na istoku zemlje ekstremna suša ispraznila je i bunare. U Batini je Dunav dotaknuo povijesno dno i pao na nevjerojatnih minus 140 centimetara. Mještani su ostali bez vode za vrtove, no kućanstva na sreću spašava Baranjski vodovod. Kako se Batina bori s tom povijesnom nepogodom - provjerila je Katarina Barač Perošević.

Mještanin Batine Đuro Molnar kaže da u svom bunaru još uvijek ima nešto vode zahvaljujući izvoru koji je pronađen prilikom kopanja, piše HRT.

- Imam 40, 50 centimetara zato što kad smo mi kopali izvadili smo neki kamen, dobio sam brdski izvor. Meni utječe vodostaj Dunava. Kako raste Dunav, tako raste voda i u bunaru, rekao je.

No ove godine nizak vodostaj Dunava doveo je do toga da je potpuno presušila i obližnja Karašica.

- Nikad Karašica tako nije bila suva, uvijek je tekla, a sad nema je više, nema vode, rekao je Molnar.

S njim se slažu i ostali mještani.

- Nikad, nikad u životu nije ovako bila suša i plićak, kazao je Ivan Francuz.

- Ovako nešto je neviđeno. Promijenio se i vodni tok i stanje Dunava, dodao je Ivan Domjanović.

Načelnica Općine Draž Valentina Avdičević istaknula je da su presušili bunari koji se napajaju iz površinskih slojeva.

- Ovaj izrazito nizak vodostaj Dunava doveo je do toga da su oni bunari koji imaju žilu iz površinskog sloja presušili. Međutim, u naselju i dalje imamo bunare koji su puni vode, rekla je.

Iako su stanovnici Batine već deset godina priključeni na vodoopskrbnu mrežu Baranjskog vodovoda, voda iz bunara i dalje im je važna za zalijevanje vrtova.

- Svaki dan dolijevamo u ovo bure i odavde zalijevamo. Ručno, jer ne možemo zaliti cijeli vrt nego samo ono što nam je najbitnije – papriku i rajčicu, rekla je Marija Domjanović.

Edita Čatalinac kaže da posljednjih godina sve češće ostaju bez vode u bunaru.

- Preživljavamo, što se kaže. I bunar nam već četiri godine presušuje pa se za vrt moramo snalaziti svakako, istaknula je.

Mještani Batine navikli su živjeti uz Dunav, no ovakva dugotrajna suša i rekordno nizak vodostaj, kažu, iznenadili su i one koji uz rijeku provode cijeli život.