Jedna od najvažnijih autohtonih dalmatinskih sorti vinove loze ponovno je pokazala svoju vrijednost. Početkom studenoga u Podšpilju na otoku Visu, u sklopu Viške Sabatine, održano je stručno kušanje mladih vugava, na Visu poznatijih kao bugave, pod nazivom "Bugava 2026 Wine Tasting". Događanje je održano u sklopu projekta "Vinske staze otoka Visa", koji provode turističke zajednice gradova Visa i Komiže te UNESCO Globalni geopark Viški arhipelag, uz potporu Grada Visa i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Organizator kušanja bio je renomirani projekt ocjenjivanja vina i specijalizirani vinski časopis Vinske zvijezde.

Pred stručnim povjerenstvom našli su se uzorci mladih vina vinarija Atlija, Ivčević, Lipanović, Karuzo, Senjanović, Roki’s i Vislander. Povjerenstvom je predsjedao dr. sc. Goran Zdunić iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, a u ocjenjivanju su sudjelovali Ema Rakuljić, Davor Šestanović, Ilda Stanojević, Alen Zadravec i talijanski sommelier i konzultant Maurizio Bellafontana.

Izdržala ekstremnu sušu i pokazala raskoš

Stručnjaci su nakon kušanja istaknuli kako je riječ o iznimno dobroj berbi, unatoč vrlo zahtjevnim klimatskim uvjetima. Mlada vina pokazala su izražene voćne arome, punoću i dobru strukturu. Na okruglom stolu "Bugava jučer, danas, sutra – izazovi od vinograda do stola" Zdunić je naglasio da je vugava jedna od najvažnijih izvornih sorti Dalmacije.

"Na temelju uzoraka koje smo kušali možemo uočiti jednu zajedničku crtu, a to je punoća. Svi su uzorci visokoekstraktni, imaju izuzetno dobro tijelo, dobru strukturu za bijela vina te iznadprosječno dobre i raskošne arome. Treba uzeti u obzir da se nije bilo lako nositi s ovom berbom, koja je bila izuzetno sušna", istaknuo je Zdunić. Posebno je naglasio važnost pravilnog odabira trenutka berbe, ali i kvalitetnog rada vinara i enologa u podrumima. "Radom u vinogradu, pravilnim odabirom trenutka berbe i kasnijim radom u podrumu dobivaju se izuzetna vina", poručio je. Prema njegovu mišljenju, bugava ima velik potencijal, baš kao i otok Vis, koji je kroz povijest bio poznat po proizvodnji izuzetnih bijelih vina.

Jedna od vodećih dalmatinskih sorti

Davor Šestanović usporedio je ovogodišnje kušanje s prošlogodišnjim, istaknuvši kako su ove godine vidljivije razlike u pristupima proizvodnji vina. Među kušanim uzorcima bilo je svježih i pitkih vina modernog karaktera, ali i onih kod kojih je tijekom proizvodnje korišteno drvo. Kod pojedinih uzoraka stručnjaci su upozorili na potrebu za dodatnim intervencijama, dok je kod dvaju uzoraka zabilježen ostatak šećera kao posljedica ekstremne suše. "Sve u svemu, bugava zauzima važno mjesto među sortama i jedna je od vodećih u Dalmaciji. Neka vinari samo nastave s njom onako kako su krenuli!", poručio je Šestanović.

"Ona nije samo sorta vinove loze, nego važan dio naše tradicije i identiteta"

Na stručnom druženju sudjelovao je i gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić, koji je najavio nastavak gradske potpore inicijativama usmjerenima na unapređenje kvalitete vina i očuvanje vinogradarske baštine. "Bugava je jedan od najprepoznatljivijih simbola našeg otoka. Kroz noviju povijest Vis je bio poznat upravo po bugavi pa možemo reći da je ona bila, a i danas je, sinonim za otok Vis. Ona nije samo sorta vinove loze, nego važan dio naše tradicije i identiteta", naglasio je Mratinić.

Istaknuo je i važnost prilagodbe vinogradarstva klimatskim promjenama, odabira odgovarajućih položaja za buduće nasade te povezivanja znanstvenih spoznaja s praktičnim iskustvom lokalnih proizvođača.

"Ne smijemo zaboraviti da kvaliteta vina počinje u vinogradu, a ne u podrumu. Podrum je mjesto gdje oblikujemo kvalitetu koju smo stvorili u vinogradu, ali za vrhunski rezultat najprije moramo imati kvalitetno grožđe", istaknuo je gradonačelnik. Ovogodišnje stručno kušanje pokazalo je da bugava, unatoč sve izazovnijim klimatskim uvjetima, ima potencijal ostati jedan od najvažnijih aduta viškog vinogradarstva, ali i zauzeti još značajnije mjesto na hrvatskoj vinskoj sceni.