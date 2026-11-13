Ekspresno podignuta optužnica protiv Torcidaša: Tužiteljstvo traži do dvije godine zatvora zbog povika 'ustani Adolfe' i 'gazi, gazi Židove'!

Mjesec dana nakon Hajdukove utakmice protiv Ajaxa na Poljudu, podignuta je optužnica protiv 22 navijača splitskog kluba: kazneno djelo koje im splitsko Općinsko državno odvjetništvo stavlja na teret je javno poticanje na nasilje i mržnju, u nakani izazivanja nesnošljivosti i prezira prema Židovima. I tužiteljstvo za sve traži kaznu zatvora, ništa uvjet!

Riječ je o dobro poznatom incidentu tijekom kortea prema stadionu, kad su navijači izvikivali 'gazi, gazi Židove', 'ustani Adolfe' te već klasičnu brojalicu s visokim pećima inače namijenjenim purgerima, a koja je za ovu prigodu uključivala 'red koksa, četiri Židova, radujem se ja', ali i vrijeđanje Anne Frank. Dizali su lijevu i desnu ruku na pozdrav, nabrojani su krimeni za svakog pojedinačno u optužnici splitskog tužiteljstva. Za sve je predloženo da Općinski sud (gdje bi se brzo moglo i organizirati suđenje) izrekne zatvorske kazne i to u rasponu od deset mjeseci za optužene koji nemaju prethodnih nevolja sa zakonom, preko godine dana zatvora za većinu (među kojima je i Ante Stipetić Raba, vođa Torcide) ili godine i pol (predloženo za Stipu Lekića, bivšeg tajnika Torcide) pa sve do dvije godine zatvora za pojedine optuženike. Za te je predloženo čak dvije godine iza rešetaka zbog ovih povika i ponašanja isključivo jer su već bili u sličnoj situaciji, konkretno optuženi su zbog incidenta na Blatinama početkom studenog prošle godine kada su zabranili održavanje kulturne manifestacije srpskog društva Prosvjeta i protjerali okupljene...

Zatraženo je produljenje istražnog zatvora, a o tome će u iduća dva dana odlučiti sudsko vijeće. Jedan od optuženih je još u bijegu pa je za njega zatraženo suđenje u odsutnosti. Podignuta je optužnica i protiv petorice koji su pohodili tu utakmicu na sjevernoj tribini zbog kaznenog djela prisile prema pravosudnom dužnosniku, zbog sukoba s policijom. Trojica su pušteni iz istražnog zatvora, među njima i državljanin Poljske koji je došao dati ruke prijateljskoj navijačkoj skupini.