Eksplozija vatrometa u Dalmaciji: Mladić (23) teško ozlijeđen, završio u splitskoj bolnici. Policija zaplijenila više od 2.200 pirotehničkih sredstava

U Kistanjama je 31. listopada došlo do eksplozije pirotehničkog sredstva u kojoj su ozlijeđena dvojica mladića, od kojih jedan teško. Policija je tijekom kriminalističkog istraživanja pretražila obiteljsku kuću kojom se koristi 28-godišnjak te pronašla i oduzela više od 2.200 komada pirotehničkih sredstava. Prema informacijama policije, incident se dogodio oko 15.30 sati ispred obiteljske kuće u Kistanjama, kada su 23-godišnjak i 20-godišnjak nestručnim rukovanjem aktivirali vatrometnu raketu kategorije F2. Raketa je eksplodirala bez ispaljenja, pri čemu su obojica zadobila ozljede.

Teško ozlijeđeni mladić prevezen na liječenje u Split

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Općoj i veteranskoj bolnici u Kninu, gdje su 23-godišnjaku utvrđene teške tjelesne ozljede. Zbog težine ozljeda prevezen je u zdravstvenu ustanovu na području Splita, gdje je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. Dvadesetogodišnjak je u eksploziji zadobio lakše tjelesne ozljede.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici su, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u nedjelju, 1. studenoga, pretražili obiteljsku kuću u Kistanjama kojom se koristi 28-godišnjak. Prilikom pretrage pronađeno je i oduzeto ukupno 2.254 komada pirotehničkih sredstava različitih kategorija, odnosno više od sedam kilograma pirotehnike. Među oduzetim sredstvima nalazi se 1963 komada pirotehnike kategorije F1, 272 komada kategorije F2 te 19 komada kategorije F3.

Slijede kaznena prijava i optužni prijedlog

Protiv 28-godišnjaka policija je podnijela optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. S druge strane, protiv 20-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Iz policije poručuju kako se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.