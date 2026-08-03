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Eksplozija u obiteljskoj kući: Ozlijeđene tri osobe, 20-godišnjak aktivirao eksplozivnu napravu

Prema prvim informacijama policije, do eksplozije je došlo oko 17.45 sati, kada je 20-godišnji mladić aktivirao za sada neutvrđenu eksplozivnu napravu

Tri osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se u ponedjeljak poslijepodne dogodila u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo.

Prema prvim informacijama policije, do eksplozije je došlo oko 17.45 sati, kada je 20-godišnji mladić aktivirao za sada neutvrđenu eksplozivnu napravu.

Osim njega, u eksploziji su ozlijeđena još dvojica muškaraca. Sva trojica prevezena su u zdravstvene ustanove, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu događaja policija će obaviti očevid kako bi utvrdila sve okolnosti eksplozije, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje.

Istražitelji će utvrditi o kakvoj je eksplozivnoj napravi riječ te kako je došlo do njezina aktiviranja.

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