Eksplozija u obiteljskoj kući: Ozlijeđena 71-godišnjakinja helikopterom prevezena u bolnicu u Rijeci

Danas oko 11.45 sati na području pulskog naselja Šijana u Puli došlo je do eksplozije u obiteljskoj kući.

U eksploziji je ozlijeđena 71-godišnja žena. Zbog težine ozljeda na mjesto događaja upućena je hitna medicinska pomoć, a ozlijeđena je potom helikopterom Hitne medicinske službe prevezena na daljnje liječenje u bolnicu.

Na mjestu događaja intervenirale su žurne službe, dok su policijski službenici odmah započeli očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do eksplozije. Za sada nije poznato što je uzrokovalo nesreću niti ima li u događaju drugih ozlijeđenih osoba.

Više informacija o uzroku eksplozije i okolnostima pod kojima je do nje došlo očekuje se nakon završetka policijskog očevida i prikupljanja svih relevantnih činjenica.