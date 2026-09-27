Eksplozija u obiteljskoj kući na Pagu: Ozlijeđena 48-godišnjakinja, završila u bolnici

U obiteljskoj kući na Pagu u subotu navečer došlo je do eksplozije u kojoj je ozlijeđena jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava zadarska.

Prema dosad poznatim informacijama, eksplozija se dogodila 26. rujna oko 19.55 sati na predjelu Vodice, u kući čija je vlasnica 70-godišnja žena.

Do eksplozije je došlo u prostoriji u kojoj se nalazi plinski štednjak.

Ozlijeđena žena prevezena u bolnicu

U kući se u tom trenutku nalazila 48-godišnjakinja koja je u eksploziji zadobila ozljede. Liječnička pomoć pružena joj je u zadarskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Eksplozija je prouzročila i materijalnu štetu, odnosno oštećenja na namještaju unutar kuće.

Policija zasad nije objavila što je točno izazvalo eksploziju.

Policija utvrđuje uzrok

Policijski službenici tijekom dana trebali bi obaviti očevid na mjestu događaja.

Njime će se pokušati utvrditi točan uzrok eksplozije, kao i sve druge okolnosti koje su dovele do incidenta.