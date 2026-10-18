Eksplozija plina u Rijeci. Srušio se balkon, izbio veliki požar

Riječki vatrogasci sinoć su intervenirali nakon dojave o eksploziji, požaru i urušavanju dijela kuće. Dojava je zaprimljena u 22:03, a već tijekom vožnje prema lokaciji plamen je bio vidljiv izdaleka.

Po dolasku na teren, ekipe su zatekle požar u razbuktaloj fazi te su odmah započele gašenje s dva mlaza. Stanari su neposredno prije dolaska vatrogasaca uspjeli samostalno izaći na sigurno.

Složena intervencija i blokiran pristup

Situacija na terenu bila je izuzetno složena. Eksplozija propan-butana izbila je zid kuće, a srušeni balkon u potpunosti je blokirao prilaz gornjem stanu. Vatrogasci su zbog toga u stan ušli preko ljestvi kako bi mogli pretražiti prostorije i napraviti ventilaciju.

Tijekom rada u gustom dimu, na jednoj od stolica uočili su mačku koja je jedva disala. Iznesena je na svježi zrak i uspješno je spašena. Iz riječke javne vatrogasne postrojbe poručili su da svaka intervencija donosi svoje izazove te da je njihov zadatak profesionalno odraditi posao i sačuvati svaki život, piše Index.