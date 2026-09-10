Eksplozija odjeknula kod Kraljevice: Vatra gutala brodice, neke završile na dnu

Gusti crni dim nadvio se nad Uvalu Scott kod Kraljevice. Požar je buknuo na jednoj brodici, brzo se proširio na druge, a u jednom trenutku odjeknula je i eksplozija, piše Dnevnik.hr.

Intervenciju je dodatno otežavao pristup samoj lokaciji, no vatrogasci i nadležne službe brzo su izašli na teren i požar stavili pod nadzor.

"Cirka sedam brodova, od toga se pretpostavlja da su dva ili tri broda pod morem. Bio je ogroman požar. Bila su tu još četiri gumenjaka, a još su četiri brodice na površini", rekao je Ivo Buneta iz JVP Rijeka.

"Nije najnoviji, ali oko 10 tisuća eura je štete. Došao sam ovdje pred kraj, kad je još bila buktinja, još je bilo plamena. Bio je i gust, crni dim i vidio sam još samo motor polako, dok sve nije potonulo", ispričao je Boris Petrović iz Kastava.