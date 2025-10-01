"Eksplozija" nesreća s romobilima: U Splitu počela edukacija, roditeljima jasna poruka - djeca do 14 godina ne smiju voziti električne romobile

U prostorijama Auto kluba Split danas je, s početkom u 10 sati, počeo preventivno-edukativni program Hrvatskog autokluba o korištenju električnog romobila „Sigurna vožnja e-romobila“.

Auto klub „Split“ jedan je od autoklubova udruženih u Hrvatski autoklub koji će provoditi novi program te je kolegama u tu svrhu Hrvatski autoklub ustupio simulator vožnje električnog romobila.

Sve je počelo uvodnim obraćanjem pomoćnika glavnog tajnika Hrvatskog autokluba dr.sc. Sinana Alispahića, nakon čega su učenici splitskih srednjih škola sudjelovali u novom programu edukacije Hrvatskog autokluba „Sigurna vožnja e-romobila“.

Program edukacije provodi se u učionici te uključuje upoznavanje sa prometnim propisima i pravilima te simulatorom vožnje električnog romobila.

U drugom dijelu programa, sudionici su iskušali i upoznali se sa provedbom praktičnih vježbi na biciklističkom vježbalištu. Program edukacije osmišljen je temeljem Priručnika Hrvatskog autokluba za edukaciju djece i mladih „Postani siguran vozač bicikla i električnog romobila“.

Novi program posljedica je osviještenosti o potrebama i interesima sudionika u prometu. Električni romobil kao osobno prijevozno sredstvo sve je više u uporabi zbog svoje jednostavnosti, praktičnosti, dostupnosti i zaštite okoliša. Povećana uporaba e-romobila uzrokuje i povećanje stradavanja, a korisnici ovih vozila nisu uvijek svjesni prometnih pravila ili rizika dok se većina pješaka ne osjeća sigurno u interakciji s njima.

"Po prvi put provodimo preventivni program vezan uz upotrebu električnih romobila. Okupilo smo grupu od 12 učenika Srednje prometne škole. Inače, riječ je o programu koji Hrvatski autoklub trenutno provodi u koordinaciji s još tri autokluba u cijeloj Hrvatskoj. Moramo jednostavno nešto poduzeti jer je povećan broj prometnih nesreća, pogotovo nesreća u kojima sudjeluju djeca koja ne bi ni smjela voziti romobile. Postoje propisi koje, nažalost, dosta njih ne poštuje. Ovo je program kojim želimo osvijestiti i vozače romobila koji se mogu naći u nekim neuobičajenim situacijama, na neuobičajenim površinama. Puno je opasnosti i puno ima stvari kojih vozači nisu svjesni. Ovo je program kojim pokušavamo osvijestiti vozače, upozoriti ih na potencijalno opasna mjesta i upoznati ih s propisima", kazao nam je tajnik Auto kluba Split Igor Podrug te napomenuo da se sprema i izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Program će se provoditi tijekom cijele godine.

"Pozivamo vozače da osvijeste u čemu je problem, da poštuju propise. Nemojte se natjecati, nemojte djeci kupovati romobile, djeca do 14 godina ne smiju voziti električne romobile. Propisi su jasni. Na traumatologiji splitske bolnice zadnjih godinu dana vlada ogromna gužva, većinom su to djeca. Bilo je situacija kada dijete padne s romobila oko kuće, slomi ruku, završi na Hitnu pomoć. Obavijesti se policija i onda je tu niz problema", kaže Podrug.

"Mnogi koriste romobile - djeca, turisti, odrasli. Zgodni su i praktični i taj trend je zaživio, ali mi nemamo infrastrukturu potrebnu da bi se oni mogli sigurnije kretati. Također, često vidim ljude kako voze sa slušalicama u ušima, bez kacige, prelijeću preko pješačkog... puno je situacija koje nikome nisu potrebne. Uz malo opreza sve se to da prevenirati i spriječiti", kaže nam Podrug.

Važno je poštivati propise, upozorava Podrug.

"Kaciga je prijeko potrebna na romobilima. To je prijevozno sredstvo koje ima male kotače, u slučaju bilo kakvog naleta na prepreku - pada se glavom na pod. To su najčešće ozljede - trzajne ozljede vrata, ozljede glave, ramena, ključnih kostiju... da ne spominjem nalete vozila na romobiliste", kazao nam je za kraj sugovornik.