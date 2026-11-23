Američke burze u ponedjeljak su zabilježile snažan oporavak nakon prošlotjedne rasprodaje tehnoloških dionica. Glavni pokretač optimizma bila je vijest da se Jensen Huang vraća na čelo Nvidije, jednog od najvažnijih svjetskih proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju. Dionice kompanije porasle su više od 30 posto, dok su vodeći američki burzovni indeksi ostvarili višepostotne dobitke.

Nvidia je objavila da je njezin upravni odbor ponovno imenovao Huanga predsjednikom i glavnim izvršnim direktorom, a odluka je stupila na snagu odmah.

Njegov povratak uslijedio je nakon razdoblja neizvjesnosti oko vodstva kompanije, koje je dodatno uzdrmalo povjerenje ulagača u tehnološki sektor.

Nasdaq skočio više od sedam posto

Vijest o Huangovu povratku dodatno je ubrzala rast američkih dionica, koje su se već prije otvaranja burzi počele oporavljati od velikih gubitaka.

Prema podacima koje prenosi CNN, tehnološki indeks Nasdaq Composite tijekom prijepodnevnog trgovanja porastao je više od sedam posto.

Istodobno je S&P 500 ojačao za 5,3 posto, dok je Dow Jones Industrial Average zabilježio rast od 3,2 posto.

Ako bi se takvi dobici održali do zatvaranja trgovanja, sva tri indeksa ostvarila bi najbolji dnevni rezultat od travnja 2025. godine, kada su američke burze snažno reagirale na ublažavanje carinskih prijetnji predsjednika Donalda Trumpa.

Među najvećim dobitnicima našle su se upravo tehnološke kompanije koje su prethodnih tjedana bile pod najvećim pritiskom.

Dionice CoreWeavea, tvrtke specijalizirane za računalnu infrastrukturu namijenjenu umjetnoj inteligenciji, porasle su za približno 23 posto.

Povratak Huanga uklonio dio neizvjesnosti

Ulagači su vijest o ponovnom imenovanju Jensena Huanga dočekali kao važan signal stabilnosti za Nvidiju, kompaniju koja ima središnju ulogu u globalnom razvoju umjetne inteligencije.

Glen Smith, direktor za ulaganja u tvrtki GDS Wealth Management, ocijenio je da Huangov povratak uklanja jedan od značajnih izvora neizvjesnosti koji su posljednjih tjedana opterećivali tržište.

Ipak, snažan rast ne znači da su nestali svi problemi tehnološkog sektora.

Ulagači i dalje preispituju opravdanost visokih tržišnih vrijednosti kompanija povezanih s umjetnom inteligencijom, kao i dugoročnu isplativost golemih ulaganja u podatkovne centre i računalnu infrastrukturu.

Prošli tjedan donio velike gubitke

Ponedjeljni oporavak uslijedio je nakon jednog od najtežih tjedana za američko tržište dionica u posljednje vrijeme.

Sva tri glavna burzovna indeksa prošlog su tjedna izgubila najmanje osam posto vrijednosti.

S&P 500 zabilježio je sedam uzastopnih dana pada, što je njegov najdulji negativni niz od veljače 2020. godine.

Nasdaq je samo u petak izgubio više od pet posto, a prije ponedjeljnog oporavka bio je u minusu i na razini cijele godine.

Posebnu zabrinutost izazvalo je to što je S&P 500 ušao u područje tržišne korekcije, odnosno pao najmanje deset posto u odnosu na prethodnu najvišu vrijednost.

Analitičari upozoravaju: Oporavak možda neće dugo trajati

Unatoč snažnom rastu, dio tržišnih stručnjaka poziva na oprez.

Jonas Goltermann, glavni ekonomist za tržišta u konzultantskoj kući Capital Economics, smatra da je dio ponedjeljnog oporavka posljedica pretjerano snažne rasprodaje tijekom prethodnih dana.

Prema njegovoj procjeni, tržište je prošlog tjedna reagiralo toliko naglo da je kratkoročni povratak kupaca bio očekivan.

Takvo kretanje opisao je izrazom dead cat bounce, kojim se na financijskim tržištima označava privremeni oporavak nakon velikog pada, prije mogućeg nastavka negativnog trenda.

Goltermann upozorava da je brzina kojom je S&P 500 izgubio deset posto vrijednosti neuobičajena te da mogućnost nove rasprodaje nije isključena.

Umjetna inteligencija pod povećalom ulagača

U središtu tržišne nervoze nalazi se pitanje može li se sadašnji investicijski procvat umjetne inteligencije dugoročno održati.

Tehnološke kompanije posljednjih su godina ulagale goleme iznose u razvoj naprednih modela, čipova i podatkovnih centara.

Međutim, sve više ulagača postavlja pitanje kada će se ta ulaganja početi vraćati kroz odgovarajuće prihode i dobit.

Dodatnu neizvjesnost izazivaju moguća regulatorna ograničenja, visoke procjene vrijednosti tehnoloških kompanija i strah od usporavanja ulaganja.

Ni prošlotjedni izlazak Anthropica na burzu nije uspio u potpunosti smiriti tržište.

Analitičari Deutsche Banka upozorili su da se ono što je u listopadu započelo kao uobičajeno preusmjeravanje kapitala iz skupih tehnoloških dionica postupno pretvorilo u širu rasprodaju rizične imovine.

Među čimbenicima koji su pridonijeli takvom raspoloženju naveli su političku neizvjesnost u SAD-u, probleme povezane s Nvidijom, povećanu ponudu dionica kompanija iz sektora umjetne inteligencije te prekide rada pojedinih tehnoloških sustava.

Različita slika na azijskim i europskim burzama

Dok su američke burze snažno rasle, azijska tržišta u ponedjeljak su ostvarila različite rezultate.

Južnokorejski Kospi završio je trgovanje s padom od 3,3 posto, ponajviše zbog gubitaka velikih tehnoloških kompanija Samsung Electronics i SK Hynix.

S druge strane, dionice tajvanskog proizvođača čipova TSMC porasle su za 1,5 posto, pridonijevši rastu indeksa 50 vodećih tajvanskih kompanija od 2,25 posto.

Pozitivno raspoloženje prevladavalo je i na većini europskih burzi.

Dionice nizozemskog ASML-a, jednog od ključnih svjetskih proizvođača opreme za industriju poluvodiča, tijekom trgovanja porasle su gotovo deset posto.

Iako je povratak Jensena Huanga potaknuo snažan val optimizma, ključno pitanje ostaje je li riječ o početku trajnijeg oporavka ili samo kratkom predahu nakon velikih tržišnih gubitaka.

Odgovor će uvelike ovisiti o povjerenju ulagača u budućnost umjetne inteligencije i sposobnosti tehnoloških kompanija da opravdaju očekivanja koja su posljednjih godina podigla njihove tržišne vrijednosti na rekordne razine.