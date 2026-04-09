Eksplozija cijena goriva: Susjedi opet jeftiniji od Hrvatske, evo usporedbe

Cijene goriva na benzinskim postajama u Hrvatskoj i dalje su ispod prosjeka Europske unije, no istodobno su više nego u nekim susjednim državama članicama, pokazuju najnoviji podaci Europske komisije.

Prema tjednom izvješću Komisije, litra dizela s uključenim porezima i trošarinama u ponedjeljak je iznosila 1,87 eura. Time je bila oko 24 centa jeftinija od prosjeka na razini EU-a na dan 6. travnja.

Ipak, usporedba s bližim tržištima pokazuje drukčiju sliku. U Mađarskoj je litra dizela početkom tjedna stajala 1,67 eura, dok su vozači u Sloveniji za litru izdvajali 1,77 eura, što znači da je gorivo u Hrvatskoj i dalje skuplje nego u susjedstvu.

Velike razlike na europskom tržištu

Najvišu cijenu dizela bilježila je Nizozemska, gdje se litra prodavala za 2,59 eura, dok je najniža cijena zabilježena na Malti – 1,21 euro po litri.

Snažan rast cijena na europskom tržištu dodatno je potaknut poremećajima u opskrbi iz područja Perzijskog zaljeva. U takvim okolnostima cijena dizela naglo je porasla pa je u četvrtak oko podneva tona dosegnula 1328,75 dolara, što je čak 66 posto više nego krajem veljače, neposredno prije američko-izraelskog napada na Iran.

Procjene pokazuju da je cijena barela dizela u četvrtak iznosila oko 180 dolara, dok je krajem veljače bila oko 108 dolara.

Napetosti su dodatno eskalirale nakon što je Iran, kao odgovor na napad, preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i ograničio prolazak brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Benzin također ispod EU prosjeka

Kada je riječ o benzinu, cijena na hrvatskim postajama u ponedjeljak je iznosila 1,68 eura po litri, što je oko 20 centi manje od prosjeka Europske unije.

No i u ovom segmentu susjedne zemlje imaju niže cijene. U Mađarskoj je litra benzina stajala 1,57 eura, a u Sloveniji 1,61 euro.

Kao i kod dizela, najskuplji benzin plaćali su vozači u Nizozemskoj – 2,36 eura po litri, dok je najniža cijena zabilježena na Malti, gdje je litra stajala 1,34 eura.

Tjedne promjene minimalne, osim u Sloveniji

Na tjednoj razini cijene goriva u Hrvatskoj nisu se značajnije mijenjale. Sličan trend bilježi i prosjek Europske unije, uz blagi rast – dizel je poskupio za tri centa, a benzin za jedan cent.

U Mađarskoj su cijene u istom razdoblju porasle nešto više – dizel za pet centi, a benzin za tri centa.

Najizraženiji rast zabilježen je u Sloveniji, gdje je litra dizela poskupjela za 15 centi, dok je benzin skuplji za deset centi u odnosu na početak prošlog tjedna.