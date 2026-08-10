EKSPLOZIJA BROJA RADNIKA IZ SRBIJE U HRVATSKOJ Prije deset godina bilo ih je samo 379, pogledajte koliko ih je danas

Broj državljana Srbije koji dolaze raditi u Hrvatsku posljednjih je godina snažno porastao, a usporedba s podacima otprije deset godina pokazuje razmjere promjena na domaćem tržištu rada. Dok ih je 2016. godine s odobrenim privremenim boravkom u svrhu rada bilo tek nekoliko stotina, danas se njihov broj mjeri u desecima tisuća. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, krajem srpnja u Hrvatskoj je radilo 17.876 državljana Srbije. Time su bili druga najbrojnija skupina stranih radnika u zemlji, odmah iza državljana Bosne i Hercegovine, dok su iza njih bili radnici s Filipina.

Kako piše N1, riječ je o velikoj promjeni u odnosu na stanje prije deset godina. Godine 2016. u Hrvatskoj je bilo samo 379 državljana Srbije kojima je bio odobren privremeni boravak radi rada, dok ih je godinu poslije bilo 767. Već 2021. njihov broj popeo se na čak 13.579.

U jednom razdoblju broj narastao čak 35 puta

Usporedba 2016. i 2021. pokazuje da se broj državljana Srbije na privremenom radu u Hrvatskoj u tom razdoblju povećao približno 35 puta. Rast se nastavio i idućih godina. Tijekom 2022. evidentirano ih je 19.127, godinu kasnije 24.028, a vrhunac je zabilježen 2024. godine, kada je broj dosegnuo 27.988. Tijekom 2025. došlo je do pada na 24.278, približno na razinu iz 2023. godine. U posljednjih pet godina broj državljana Srbije na privremenom boravku i radu u Hrvatskoj tako je povećan za oko 78 posto.

Dolaze i raditi i odmarati

Posebno je zanimljivo da se rast broja izdanih radnih dozvola snažno veže uz turističku sezonu. Ovogodišnji podaci pokazuju da je od ožujka do srpnja broj izdanih dozvola državljanima Srbije porastao otprilike trostruko.

Istodobno, Hrvatska ostaje popularno turističko odredište za goste iz Srbije. Od siječnja do lipnja zemlju su posjetila 123.328 turista iz Srbije, koji su ostvarili oko 578 tisuća noćenja, čime su bili jedanaesti po brojnosti među stranim gostima. N1 navodi i zanimljiv politički kontekst cijele priče. Srbija je Hrvatsku ranije svrstala među zemlje u koje svojim građanima preporučuje putovanje samo u slučaju krajnje potrebe, da bi je poslije premjestila u blažu kategoriju zemalja za koje se savjetuje dodatan oprez. Unatoč takvim preporukama, velik broj građana Srbije tijekom godine dolazi u Hrvatsku turistički ili zbog posla.

Dramatične promjene među stranim radnicima

Velike promjene nisu vidljive samo kod radnika iz Srbije. Posebno brzo raste broj zaposlenih iz Nepala. Dok je 2016. u Hrvatskoj radilo svega sedam državljana Nepala i deset Filipinaca, deset godina kasnije broj Nepalaca s dozvolom za boravak i rad dosegnuo je 31.708, a Filipinaca 17.629. Državljani Bosne i Hercegovine godinama su bili uvjerljivo najbrojniji strani radnici u Hrvatskoj. Tijekom 2025. bilo ih je 32.355, dok se broj radnika iz Nepala približio toj razini na svega nekoliko stotina razlike.

Podaci jasno pokazuju koliko se hrvatsko tržište rada promijenilo u samo jednom desetljeću. Nedostatak domaće radne snage, osobito u turizmu, ugostiteljstvu, građevinarstvu i drugim sektorima, posljednjih je godina otvorio prostor za snažan rast broja stranih radnika – među kojima državljani Srbije i dalje zauzimaju jedno od vodećih mjesta.