EKSKLUZIVNO ZA DALMACIJU DANAS Joe Bašić, alfa i omega festivala Ultra Europe: "Po energiji smo jači od Miamija, a Splitom stvaramo svjetsku reklamu vrijednu milijune!"

Sati nas dijele od trenutka kada će Split ponovno postati epicentar svjetske elektroničke scene. Trodnevno ludilo koje pod zastavom Ultra Europe festivala okuplja stotine tisuća posjetitelja iz cijeloga svijeta samo što nije počelo. Logistika je napregnuta do usijanja, grad pulsira u iščekivanju, a mi smo uoči samog otvaranja vrata ulovili ekskluzivni intervju s čovjekom koji drži sve konce u rukama.

Joe Bašić, vizionar i glavni organizator Ultra Europe festivala, za Dalmaciju Danas otvoreno progovara o nikad jačem line-upu, rekordnoj prodaji, suradnji s gradskim i državnim strukturama, ali i o gorućim infrastrukturnim problemima koji koče Split da postane elitna luksuzna destinacija.

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"VIP i VVIP su potpuno rasprodani, interes je na povijesnom vrhuncu"

Joe, zdravi bili i dobar dan! Evo, sati doslovno otkucavaju do početka. Imate li barem malo pozitivne nervoze, kako se osjećate u ovim trenucima i kako teku finalne pripreme kad sve to skupa zbrojite?

- Dobar dan vama i svim čitateljima Dalmacije Danas! Osjećam se doista jako dobro. Mislim da općenito ove godine imamo jedan od najboljih i najjačih line-upova do sada. Interes publike nikada nije bio ovoliko snažan i duboko vjerujem da će ovo biti možda i najveće izdanje Ultra Europe festivala u Splitu do sada.

Hype oko ulaznica je nevjerojatan, a najbolji dokaz tome je da smo već u potpunosti rasprodali sve VIP i VVIP ulaznice. Stvarno više nemamo što ponuditi u tom segmentu, traži se karta više.

Kada znate koliko se velikih događanja i festivala u isto vrijeme događa diljem svijeta, za Split je ovo ogroman uspjeh. To je još jedan neoboriv dokaz da Ultra Europe ima svoje fiksno, vjerno tržište te da ljudi iz daleke Australije, Amerike i Južne Amerike ciljano dolaze ovdje, u srce Dalmacije, baš na ovaj vikend.

Svjesni smo da su sigurnost i logistika za više od 150.000 ljudi koji dolaze iz preko 140 zemalja svijeta ogroman, gotovo nezamisliv izazov. Kako uspijevate balansirati sve to skupa? Kako spajate ta izuzetno stroga globalna sigurnosna pravila američke Ultra franšize s ovom našom, mediteranskom, ponekad opuštenom atmosferom?

- Mi kao organizatori iza sebe imamo jako puno ovakvih mega-događanja. Kroz ovaj projekt smo ponovno pokazali da smo, zahvaljujući ogromnom iskustvu i znanju koje posjedujemo, uspjeli organizirati event na jednom izuzetno visokom, svjetskom nivou.

Svi naši partneri, sva državna tijela i organi koji su involvirani i uključeni u proces, izuzetno su dobro upućeni u to koji je čiji zadatak te koje su im točno obveze i odgovornosti.

Kroz ovih 12 godina zajedničkog rada mi smo stvorili jednu uigranu ekipu koja točno zna što treba učiniti u svakom trenutku. Zbog toga sam uistinu sretan i ponosan. Svi zajedno ćemo ovo organizirati na način da Split i Hrvatska ponovno pošalju sliku koja parira najvišim svjetskim standardima.

Brak sa Splitom definiran na još tri godine

Ultra i grad Split su u "braku" već više od jednog desetljeća. Kakva je trenutna bračna atmosfera i, ono što sve najviše zanima, očekujete li vjerojatno i produžetak tog ugovora?

- Što se tiče naših odnosa s Gradom Splitom, Splitsko-dalmatinskom županijom i samom Vladom RH, mogu reći da je suradnja vrlo dobra i nadasve kvalitetna.

U manifestaciji ovakvih globalnih razmjera takva je sinergija nužna da biste uopće krenuli u cijelu ovu avanturu. Ono što je iznimno važno naglasiti jest da je naša suradnja pravno i partnerski definirana za još tri godine nakon završetka ove Ultre.

Mislim da je to najbolja potvrda koliko je ovaj projekt strateški značajan, kako za grad Split, tako i za cijelu Hrvatsku. Ovo je projekt od nacionalne važnosti koji privlači pažnju cijelog svijeta.

On stvara izravnu reklamu za grad Split u vrijednosti većoj od 20 milijuna eura i generira preko 300.000 noćenja godišnje. Kada imate te brojke u vidu, jasno je da sve to zahtijeva veliku i ozbiljnu podršku.

Naš odnos je stabilan i kvalitetan i čvrsto vjerujem da će tako ostati i u budućnosti.

"Drugi smo najveći festival na svijetu, jači smo od Tokija i Sydneya"

Porazgovarajmo malo o izvođačima. Dolaze nam najveća svjetska imena elektroničke glazbe. Što vam oni kažu u onim vašim privatnim, neformalnim razgovorima iza pozornice? Postoji li doista tolika razlika između splitske publike i te specifične energije u odnosu na festivale u Tokiju ili Miamiju?

- Ono što s ponosom mogu istaknuti jest činjenica da je Ultra Europe službeno drugi najveći Ultra festival na cijelom svijetu. Dakle, mi smo po kapacitetu i veličini veći od festivala koji se pod istim brendom održavaju u Tokiju, Seulu, Rio de Janeiru, Sydneyu ili u Južnoj Africi.

No ono što mene osobno najviše veseli i čini ponosnim jesu komentari koje dobivam od ljudi i artista iz Amerike. Iz Miamija, gdje je cijela ova priča i počela, redovito nam otvoreno kažu da su energija i kompletno iskustvo koje mi nudimo ovdje u Hrvatskoj puno jači i intenzivniji od onoga što se događa u Americi.

Naš festival je specifičan upravo po tome što imamo ljude iz 140 različitih zemalja – i to nisu pojedinačni gosti, nego stotine i tisuće ljudi iz svake od tih nacija.

Ove godine bilježimo nevjerojatan porast od čak 30 posto više gostiju koji nam stižu iz Amerike, a nakon razdoblja COVID-a u punom su nam se kapacitetu vratili i gosti iz Australije.

Sve su to ljudi koji dolaze s jednim ciljem – ujediniti se ispod zastave Ultre ovdje u Hrvatskoj. Oni su apsolutno sretni i oduševljeni svime što Hrvatska nudi, a ta njihova sinergija u kombinaciji s našim suncem, morem i vrhunskom glazbom stvara energiju iznad koje ne postoji ništa bolje.

Produkcija tri do četiri puta veća od bilo čega u regiji

Ovogodišnji line-up donosi jedan ozbiljan, rekli bismo, progresivan zaokret prema žešćem, modernijem zvuku underground scene. Imena poput Sare Landry i Nica Morena predvode kultni Resistance stage. Kako gledate na taj smjer?

- Resistance stage je koncept koji nevjerojatno raste svake godine. Prošle godine smo imali u prosjeku 10.000 ljudi po večeri na Resistance pozornici.

Umjetnici kao što su Sara Landry, I Hate Models, Nico Moreno i ostali trenutno su globalni lideri tog zvuka koji će privući ogroman broj strastvenih fanova.

Atmosfera koju mi uspijevamo stvoriti na Resistance stageu vrlo je jedinstvena i to je sigurno veliki dobitak za Ultra Europe, kao i za naš budući razvoj.

S druge strane, na Main Stageu imamo megazvijezde kao što su Calvin Harris, Armin van Buuren, Hardwell, Martin Garrix, Boris Brejcha, Timmy Trumpet...

To su artisti koji u ovom trenutku drže samostalne svjetske turneje i sami bez problema pune stadione od 60.000 i više ljudi. Mi imamo čast i privilegiju okupiti ih sve zajedno ovdje na našoj glavnoj pozornici.

Calvin Harris, primjerice, u subotu donosi svoju kompletnu, originalnu svjetsku produkciju na naš Main Stage, što će biti vizualno i zvučno neponovljivo iskustvo.

Martin Garrix također stiže sa svojom posebnom produkcijom. Kada realno pogledate veličinu svega što pripremamo, na ovim prostorima ne postoji jači projekt.

Mi smo u produkcijskom smislu tri do četiri puta veći od bilo kojeg drugog glazbenog događaja ili festivala u regiji.

Spomenuli ste Calvina Harrisa koji je apsolutni vrhunac ovogodišnjeg programa. Jesu li pregovori s njim bili teški i kako ste ga napokon uspjeli dovesti u Split?

- Dovesti Calvina Harrisa bila je naša velika želja već više od pet godina. Opće je poznato da je on jedan od najtraženijih i najskupljih DJ-eva i producenata na svijetu.

Pregovori oko njegovog dolaska u Hrvatsku bili su izuzetno kompleksni i teški, no ove smo godine napokon uspjeli pronaći zajednički jezik i sklopiti dogovor.

On je osobno pokazao veliku želju da dođe i nastupi na Ultra Europe festivalu jer je svjestan da je ovo manifestacija koja ga može dodatno vrhunski pozicionirati i afirmirati u Europi i svijetu.

Kada smo napokon sjeli i uskladili vizije, brzo smo pronašli rješenje na obostrano zadovoljstvo. Izuzetna nam je čast što ćemo ga ugostiti ovdje u Hrvatskoj.

Od običnih majica do visoke mode i TikTok generacije

Današnja mlađa publika, takozvani "klinci", na festivalima traže brze setove, kraće formate i brži tempo, dok vizuali moraju biti savršeno prilagođeni za formate poput TikToka i Instagram Reelsa. Kako se Ultra prilagođava publici koja u prosjeku ima raspon pažnje od svega 15 sekundi?

- Ja čvrsto vjerujem da je elektronička glazba dugoročna budućnost upravo zbog toga što se savršeno i prirodno prilagođava tim kraćim medijskim formatima.

Sama činjenica da na ovogodišnje izdanje festivala stiže više od 500 globalnih influencera koji će biti izravni dio naše priče te će kroz svoje objave dijeliti sadržaj s milijunima pratitelja diljem svijeta, jasan je dokaz da je Ultra izuzetno atraktivna destinacija za stvaranje takvog modernog sadržaja.

Općenito, kada promatramo budućnost elektroničke glazbene industrije, ona spada u jednu od najbrže rastućih industrija na svijetu.

Taj savršeni spoj između umjetne inteligencije, online i offline svijeta događa se upravo ovdje, uživo na Ultri.

Zato sam apsolutno siguran i uvjeren da ovo što smo napravili do sada ima još puno veće mogućnosti za rast u budućnosti. Potražnja za Ultrom će samo rasti, a dokaz tome je i ova godina u kojoj bilježimo rekordan broj prodanih ulaznica.

Kada se prisjetimo početaka prije više od deset godina na Poljudu, ljudi su dolazili u običnim majicama i tenisicama. Danas je Park Mladeži tijekom Ultre postao futuristička modna pista na kojoj outfit igra ključnu ulogu. Imate li osjećaj da Ultra polako prerasta i u prvorazredni modni event, jednako koliko je i glazbeni?

- Ultra Europe u Hrvatskoj je definitivno postala prestižno mjesto na kojem ljudi žele biti viđeni. Upravo se to odražava na činjenicu da su nam VIP i VVIP zone rasprodane prve i da se za njih traži karta više.

Ljudi žele biti dio tog ekskluzivnog, velikog iskustva. Otkrit ću vam nešto – jedan od glavnih razloga zašto smo u samim počecima izabrali baš Split i Hrvatsku za lokaciju festivala bila je naša želja da stvorimo profinjeni, urbani event.

Htjeli smo festival koji će svojom infrastrukturom i estetikom omogućiti da gospođe i djevojke mogu slobodno doći u štiklama.

Vjerujte mi, nemate puno festivala na svijetu gdje se netko može vrhunski urediti i u štiklama doći na plesni podij usred stadiona. Mi to imamo, to je ta urbana dimenzija i vizija koju smo htjeli stvoriti.

Split po svom mentalitetu savršeno pripada takvom stilu i estetskom izričaju i iznimno mi je drago što smo u tome u potpunosti uspjeli.

Umjetna inteligencija i gorući infrastrukturni problemi Splita

Svjedočimo globalnoj eksploziji umjetne inteligencije, naprednih tehnologija i 3D vizuala u festivalskoj produkciji. Jeste li ove godine implementirali AI u dizajniranje pozornica i osmišljavanje tih brutalnih 3D efekata? Prošle godine ste publiku šokirali fenomenalnim drone showom, što pripremate sada?

- Apsolutno. Umjetna inteligencija je već duboko ušla u doslovno svaki segment našeg poslovanja – od rane pripreme, logističke organizacije, delegiranja zadataka pa sve do dubinskog istraživanja tržišta.

Mi smo industrija koja je tehnološki izuzetno napredna i korištenje najnovijih tehnologija za nas je imperativ.

Što se tiče samog drone showa, mi smo to prezentirali još prije dvije godine i bili smo među prvima, zapravo mislim da smo bili službeno prvi u Hrvatskoj koji su na toj veličini i produkcijskoj razini izveli spektakl s bespilotnim letjelicama.

I za ovu godinu imamo pripremljen čitav niz velikih iznenađenja. Ultra je na globalnoj razini prepoznata upravo po najnaprednijoj svjetskoj produkciji.

Svi oni koji nas prate i dolaze godinama znaju da je ono što mi nudimo u smislu produkcije, specijalnih efekata i cjelokupnog doživljaja na apsolutno najvišem mogućem svjetskom nivou.

Za sam kraj, dotaknimo se jedne važne teme. Prošle zime na jednom velikom kongresu posvećenom konferencijskom turizmu otvoreno ste iznijeli i određene zamjerke. Posebno ste istaknuli problem s elitnim VIP gostima koji u Split dolaze privatnim zrakoplovima, ali zbog nedostatka kapaciteta i "slotova" na splitskom aerodromu ne mogu zadržati zrakoplov ovdje, već moraju letjeti na stajanku u Dubrovnik. Je li se po tom pitanju išta promijenilo uoči ovog izdanja i kakve to efekte ostavlja?

- Mi i ove godine imamo enormnu potražnju za takozvanim slotovima na aerodromu, što je ponovna i najbolja potvrda kakav specifičan profil gostiju visoke platne moći Ultra privlači u Split.

Mi se kao organizatori svakodnevno grčevito borimo s tim problemom jer su fizički kapaciteti na splitskom aerodromu jednostavno limitirani.

Imamo korektnu suradnju s nadležnima i pokušavamo zajednički rješavati ta pitanja, ali gledajući Split dugoročno kao destinaciju, to je ogroman nedostatak.

Ako se mi strateški želimo baviti gostima visoke platne moći, moramo shvatiti da je dolazak privatnim jetom njima svakodnevica.

Mi nažalost tu još uvijek imamo previše prepreka i nemogućnosti da im tehnički organiziramo ono što oni traže i spremni su platiti.

Što se tiče budućnosti, to moramo pod hitno postaviti kao jedan od ključnih, strateški bitnih infrastrukturnih ciljeva koji se moraju razviti ako želimo da Split i službeno postane luksuzna destinacija koja će bez problema privući i zadržati najmoćnije goste svijeta.

Joe, hvala Vam na ovom iscrpnom razgovoru. Koja je Vaša završna poruka svim Splićanima, Dalmatincima i vjernim ljubiteljima elektroničke glazbe koji čitaju Dalmaciju Danas?

- Moja poruka je jasna – Ultra Europe je nacionalni projekt koji svakako treba maksimalno podržavati.

To je projekt koji je trajno pozicionirao Split i Hrvatsku na svjetsku kartu vrhunske glazbe i vrhunskih manifestacija.

Ovim putem želim uputiti otvoreni poziv svima, a posebno onim našim sugrađanima koji još nikada nisu bili na Ultri, da dođu i osobno dožive ovo iskustvo.

Riječ je o doista kolosalnoj manifestaciji koja u naš grad donosi ono što je trenutačno najbolje i najmodernije na svijetu.

Energija koju ćete tamo osjetiti je jedinstvena i neopisiva.

Tko god to još nije iskusio, neka svakako dođe i pokuša iz prve ruke doživjeti tu nevjerojatnu čaroliju.

Hvala vam!