Ekskluzivni kadrovi: Prvi put zavirite s druge strane tunela Kozjak prema Splitu

Po prvi put donosimo kadrove s druge strane upravo probijenog tunela Kozjak, prema Splitu i Kaštelanskom zaljevu.

Riječ je o jedinstvenim prizorima snimljenima neposredno nakon svečanog proboja tunela, kojem su nazočili državni dužnosnici, predstavnici Hrvatskih cesta i izvođači radova. Kamera otkriva panoramu koja će uskoro postati svakodnevni prizor tisućama vozača.

Tunel Kozjak jedan je od ključnih dijelova projekta „Novi ulaz u Split“, kojim će se čvorište Vučevica na autocesti A1 povezati s Kaštelima i Splitom. Očekuje se da će nova prometnica znatno rasteretiti postojeće ceste i poboljšati prometnu povezanost cijelog splitskog područja.

Pogledajte ekskluzivne kadrove koji prikazuju kako izgleda izlaz iz tunela prema Splitu – prizor koji je do danas bio skriven iza stijene Kozjaka.