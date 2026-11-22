Godinama se roditelje upozorava na negativne posljedice prekomjernog korištenja mobitela, računala i drugih digitalnih uređaja. No novo istraživanje finskih znanstvenika donosi nešto drukčiju sliku. Djeca koja su tijekom odrastanja provodila više vremena pred ekranima u tinejdžerskoj su dobi ostvarivala bolje rezultate na pojedinim testovima kognitivnih sposobnosti.

Istraživanje provedeno tijekom osam godina pokazalo je da odnos između korištenja digitalnih uređaja i razvoja dječjeg mozga nije tako jednostavan kako se često prikazuje. Iako znanstvenici ne tvrde da ekrani sami po sebi povećavaju inteligenciju, njihovi nalazi sugeriraju da određene digitalne aktivnosti mogu biti povezane s boljim pamćenjem, pažnjom i brzinom reagiranja.

Osam godina pratili razvoj djece

U istraživanju su sudjelovala 260 djece, među kojima 136 dječaka i 124 djevojčice. Riječ je o sudionicima finskog dugoročnog istraživačkog projekta PANIC, čiji su razvoj znanstvenici pratili od približno osme do šesnaeste godine života, prenosi ScienceAlert.

Tijekom tog razdoblja prikupljali su podatke o njihovim svakodnevnim navikama, uključujući tjelesnu aktivnost, vrijeme provedeno u sjedećem položaju i korištenje digitalnih uređaja. Pritom su se služili upitnicima i uređajima za praćenje aktivnosti.

Nakon osam godina sudionici su pristupili testiranjima kojima su se procjenjivale njihove kognitivne sposobnosti, odnosno procesi povezani s pamćenjem, koncentracijom, obradom informacija i reagiranjem.

Djeca koja su više koristila ekrane postizala su bolje rezultate

Analiza je otkrila zanimljivu povezanost. Djeca koja su tijekom odrastanja više vremena provodila pred ekranima u adolescenciji su ostvarivala bolje ukupne rezultate na kognitivnim testovima.

Posebno se istaknula njihova brzina reagiranja tijekom zadataka koji su zahtijevali korištenje radne memorije, odnosno sposobnosti privremenog zadržavanja i obrade informacija.

Takvi rezultati na prvi pogled proturječe raširenom uvjerenju da vrijeme provedeno pred ekranima nužno negativno utječe na dječji razvoj.

Ipak, znanstvenici upozoravaju na važnu razliku: istraživanje je utvrdilo povezanost, ali nije dokazalo da je upravo korištenje ekrana uzrok boljih rezultata.

Nije svejedno igraju li videoigre ili samo gledaju sadržaj

Prema mišljenju istraživača, ključna bi mogla biti priroda aktivnosti kojima se djeca bave dok koriste digitalne uređaje.

Određene videoigre, primjerice, zahtijevaju istodobno praćenje više informacija, brzo donošenje odluka, pamćenje i rješavanje problema. Takve aktivnosti mogu angažirati različite kognitivne procese.

"Vrijeme ispred ekrana ne treba promatrati isključivo kao štetno", istaknuo je Petri Jalanko sa Sveučilišta u Jyväskyläi.

"Naši rezultati upućuju na to da ono može podržati kognitivne procese kod djece i adolescenata. Pretpostavljamo da je ključno pitanje čime se točno bave dok koriste ekrane", objasnio je.

I ranija istraživanja upućivala su na moguću povezanost određenih videoigara s boljim rezultatima na pojedinim kognitivnim zadacima. No to ne znači da svaki digitalni sadržaj ima jednak učinak.

Važno je što djeca rade, a ne samo koliko sjede

Znanstvenici ističu da se razvoj kognitivnih sposobnosti ne može promatrati isključivo kroz količinu vremena provedenog u sjedećem položaju.

Čitanje knjiga, pisanje, učenje i rješavanje školskih zadataka također su aktivnosti koje uglavnom podrazumijevaju sjedenje, ali istodobno zahtijevaju mentalni angažman.

Upravo zato smatraju da bi buduća istraživanja trebala više pozornosti posvetiti sadržaju aktivnosti, a manje samom broju sati provedenih pred ekranima ili u sjedećem položaju.

Iznenađenje i kod tjelesne aktivnosti

Istraživanje je donijelo još jedan neočekivan nalaz. Dječaci koji su više vremena provodili u nestrukturiranim tjelesnim aktivnostima postizali su slabije rezultate na jednom od testova pamćenja.

Međutim, ta povezanost nije bila statistički značajna kada su promatrani svi sudionici, zbog čega se iz nje ne mogu izvoditi opći zaključci.

Autori naglašavaju da rezultati nikako ne znače da tjelesna aktivnost negativno utječe na razvoj mozga.

Jedno od mogućih objašnjenja jest da djeca koja više vremena provode u slobodnoj, neorganiziranoj igri imaju manje vremena za aktivnosti poput čitanja, pisanja i učenja, koje izravnije uključuju određene kognitivne procese.

Znači li to da roditelji trebaju dopustiti više vremena pred ekranima?

Ne nužno. Istraživači posebno upozoravaju da njihovi nalazi nisu preporuka za povećavanje vremena koje djeca provode koristeći mobitele, računala ili igraće konzole.

Studija nije dokazala da bi dodatni sati pred ekranima doveli do boljeg pamćenja, veće koncentracije ili bržeg razmišljanja.

Osim toga, istraživanje se bavilo određenim kognitivnim sposobnostima, a ne svim mogućim posljedicama korištenja digitalnih uređaja. Raniji znanstveni radovi upozoravali su na negativne učinke pretjeranog korištenja ekrana na pojedine aspekte zdravlja, ponašanja i razvoja djece.

Glavna poruka finskog istraživanja stoga nije da djeci treba omogućiti neograničeno korištenje ekrana, nego da je važno razlikovati pasivno konzumiranje sadržaja od aktivnosti koje zahtijevaju razmišljanje, pamćenje i rješavanje problema.

Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu Pediatric Exercise Science, a autori smatraju da su potrebne dodatne studije kako bi se bolje razumjelo na koji način različite digitalne aktivnosti utječu na razvoj djece i adolescenata.