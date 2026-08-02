Ekonomski analitičar upozorio što čeka hrvatske građane: "Ova će godina biti prijelomna"

Usred turističke sezone građani i turisti čini se nisu štedjeli. To pokazuju i podaci Porezne uprave za srpanj.

Prošle godine u tom je mjesecu izdano 279 milijuna računa, a ove godine 285 milijuna, što je rast od 4,4 posto. No još je zanimljiviji podatak koliko se trošilo. Ukupna vrijednost fiskaliziranih računa porasla je s pet i pol na čak šest milijardi i 800 milijuna eura. To je 23,6 posto više nego u srpnju prošle godine.

Više se trošilo i u kafićima i restoranima. Prošle godine ondje je izdano 55 milijuna računa, a ove godine 59 milijuna, odnosno 7,3 posto više. Rasla je i vrijednost računa, s 807 milijuna na više od 900 milijuna eura, što je povećanje od 11,6 posto.

Sličan trend bilježe i trgovine. Prošlog srpnja izdano je 253 milijuna računa, a ove godine 262 milijuna, odnosno 3,6 posto više. Vrijednost računa porasla je s četiri milijarde i 200 milijuna na četiri milijarde i 600 milijuna eura, što je rast od 9 i pol posto.

Što su bitna pitanja za ekonomski razvoj?

Što pokazuju ovi podaci Porezne uprave RTL je pitao ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.

"To znači da i domaći potrošači, a osobito turisti, su skloni potrošnji - hoće potrošiti unatoč visokim cijenama. Ova godina će biti prijelomna u tom kontekstu. Vidjet ćemo kako će to izgledati naredne godine, ali još uvijek turisti hoće potrošiti, platiti ponuđenu cijenu - sve dok se ne uspostavi neka nova ravnoteža između ponude i potraženje. Odnosno, dok potrošači ne kažu - mi više nećemo trošiti toliko i posebno ne po tim cijenama", rekao je Novotny.

Na pitanje je li to dobar put, Novotny kaže da je jedini dobar put da se mi u društvu prestanemo zapitkivati kolika je bila potrošnja, koliko je došlo turista, tj. da prestanemo brojati turiste.

Smatra da se trebamo okrenuti bitnijim pitanjima za ekonomski razvoj zemlje. "Kako ćemo povećati indrustrijsku proizvodnju? Kako ćemo povećati poljoprivrednu proizvodnju? A ne da Hrvatska bude jedina zemlja mediterana koja uvozi hranu u Crnu Goru. Dakle, to su važnija pitanja od broja turista", zaključuje ekonomski analitičar.