Egzodus sa Zvončaca: Marinić - Kragić i još šestorica napuštaju Jadran, jedan odlazi kod oca. Navijači bijesni

Splitski Jadran ostao je bez čak sedmorice igrača. Klub je danas službeno potvrdio da Zvončac napuštaju Jerko Marinić Kragić, Marko Bijač, Loren Fatović, Antonio Dužević, Toni Nemet, Martin Čelar i Duje Đula.

Riječ je o velikom preslagivanju momčadi koja je posljednjih godina osvajala domaće trofeje i ostvarivala zapažene rezultate na europskoj sceni. Jadran se od svojih igrača oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama, zahvalivši im na profesionalnosti, karakteru, predanosti te svemu što su dali klubu kroz utakmice, treninge i zajedničke uspjehe.

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Loren Fatović karijeru nastavlja u grčkom velikanu Olympiacosu, gdje će ponovno surađivati sa svojim ocem Elvisom Fatovićem, trenerom atenskog kluba. Jedan od najboljih hrvatskih vaterpolista tako nakon uspješne epizode u Splitu seli u redove europskog prvaka i jednog od glavnih kandidata za osvajanje Lige prvaka.

Marko Bijač, prema informacijama koje su posljednjih mjeseci objavili specijalizirani vaterpolski mediji, trebao bi pojačati talijanski Pro Recco. Ondje bi ga dočekao hrvatski trener, Dubrovčanin Sandro Sukno. Iako se službena potvrda transfera još očekuje, Bijač se već dulje vrijeme povezuje s talijanskim velikanom i stvar je riješena.

Marinić - Kragić igra ljetnu sezonu na Malti. Na jesen ide vani?

Najprepoznatljivije lice Jadrana, Jerko Marinić-Kragić, trenutno igra ljetnu sezonu u malteškom San Ġiljanu. Na Malti se glavni dio lige igra ljeti, na otvorenim bazenima, pa tamošnji klubovi dovode europske vaterpolske zvijezde poput Kragića.

Kragić će na Malti igrati do kraja kolovoza, a onda ga očekuje velika promjena kluba i okoline. Marinić Kragić još nije potvrdio u koji klub odlazi najesen, a sve se glasnije šuška da će karijeru nastaviti u inozemstvu.

Toni Nemet, pak, odlazi u Tursku, gdje će zaigrati u klubu Enca Istanbul. Duje Đula odlazi u šibenski Solaris, dok Martin Čelar ide u POŠK 1937.

Novi vratar i mlade snage

Jadran će, dakle, u novu sezonu ući sa značajno izmijenjenim sastavom. Nakon odlaska sedmorice igrača, na Zvončac bi uskoro trebalo doći novo pojačanje - 32-godišnji vratar Toni Popadić, koji dolazi iz dubrovačkog Juga kao zamjena za Marka Bijača.

Dugogodišnji kapetan Juga s hrvatskom je reprezentacijom osvojio olimpijsko srebro u Parizu 2024. te europsko zlato 2022. i srebro 2024., a najveći klupski uspjeh ostvario je osvajanjem Lige prvaka 2016. godine.

Pomlađivanje momčadi jedan je od glavnih ciljeva Jadrana uoči nove sezone. Veću priliku trebali bi dobiti mladi igrači, među kojima se posebno ističu Nardo Skejić, Duje Burazin i Mihael Mladineo, članovi hrvatske juniorske reprezentacije koja je ovog ljeta u Portugalu osvojila naslov svjetskog prvaka do 18 godina.

Navijači nezadovoljni

Objava o odlasku čak sedmorice igrača izazvala je brojne reakcije među navijačima Jadrana, a u komentarima prevladavaju zabrinutost i razočaranje. "A ništa, sad ćemo se strpit 30 i nešto godina pa možda opet budemo dobri... šteta...", napisao je jedan navijač. Drugi se zapitao može li se Jadran uopće nositi s najvećim rivalima: "Dobro je. Mogli bi se sa Solarisom boriti za 4. mjesto."

Brojni su svoje osjećaje saželi i bez riječi, ostavljajući tek emotikone koji izražavaju šok i nevjericu.

Pred upravom Jadrana sada je jedan od najzahtjevnijih prijelaznih rokova posljednjih godina. Klub istodobno mora nadoknaditi odlazak sedmorice igrača, uspješno uklopiti nova pojačanja i pritom zadržati natjecateljske ambicije u domaćim i europskim natjecanjima. Hoće li pomlađivanje momčadi donijeti željeni iskorak ili će se odlasci osjetiti više nego što se očekuje, pokazat će već početak nove sezone.