EGIPĆANI BIJESNI NAKON DRAME S ARGENTINOM: “Ovo je namješten turnir!”

Argentina je nakon velike drame pobijedila Egipat 3:2 i izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2026., no susret osmine finala odmah je izazvao goleme kontroverze. Egipat je vodio 2:0, imao je i poništen pogodak, a nakon argentinskog preokreta uslijedile su žestoke reakcije igrača, stožera i navijača.

Prema izvještaju Guardiana, Egipat je poveo golovima Yassera Ibrahima i Mostafe Zika, a argentinski vratar i obrana dugo su bili pod velikim pritiskom. Lionel Messi je tijekom utakmice promašio kazneni udarac, ali se kasnije iskupio asistencijom, pogotkom i sudjelovanjem u velikom preokretu.

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Ziko kroz suze: “Ovo je namještena utakmica”

Najžešće je reagirao upravo Mostafa Ziko, jedan od egipatskih junaka večeri. Kako piše Gulf News, Ziko je nakon utakmice kritizirao suca i VAR te poručio da je dvoboj bio “namješten”. Egipćani su posebno ogorčeni zbog nekoliko spornih odluka, među kojima su poništen pogodak i situacija uoči argentinskog pobjedničkog gola.

Važno je naglasiti: riječ je o optužbama i emocijama egipatske strane nakon poraza, a ne o dokazanoj namještaljci. Strani mediji navode da za tvrdnje o manipulaciji zasad nema konkretnih dokaza, ali da je utakmica otvorila novu veliku raspravu o suđenju na ovom Svjetskom prvenstvu.

Kaos na klupi Egipta

Nakon završnice susreta nastao je pravi kaos i uz aut-liniju. TalkSport piše da je egipatski izbornik Hossam Hassan morao biti zadržavan dok je prosvjedovao kod suca, a trener vratara Saafan El-Sagheer isključen je zbog burnog prigovora. Egipatska strana tvrdila je da je u začetku akcije za pobjednički gol Argentine napravljen prekršaj koji nije sankcioniran.

Poništen gol dodatno zapalio atmosferu

Jedan od ključnih trenutaka bio je poništen pogodak Egipta. Yahoo Sports navodi da je Mostafi Ziku poništen gol nakon VAR provjere, što je izazvalo brojne reakcije jer je Egipat u tom trenutku imao priliku dodatno šokirati aktualne svjetske prvake.

U završnici je Argentina sve okrenula. Cristian Romero smanjio je rezultat, Messi je izjednačio, a Enzo Fernández u sudačkoj nadoknadi glavom pogodio za 3:2 i novo veliko slavlje Argentine.

Messi od promašenog penala do junaka

Messi je protiv Egipta prošao put od tragičara do junaka. Britanski The Sun piše da je promašenim kaznenim udarcem ušao u neželjenu povijest kao prvi igrač koji je promašio dva penala na jednom Svjetskom prvenstvu, no kasnije je zabio važan pogodak i pomogao Argentini da preživi jednu od najtežih utakmica turnira.

Argentina ide dalje, Egipat odlazi uz gorčinu

Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Švicarske i Kolumbije, a Egipat se od turnira oprostio nakon jedne od najemotivnijih utakmica prvenstva. Iako su Egipćani ostvarili povijesni rezultat plasmanom u nokaut-fazu, način na koji su ispali ostavio je gorak okus.

Ova utakmica ostat će zapamćena kao jedna od najvećih drama prvenstva: Messijev promašeni penal, egipatski bijes, VAR kontroverze, suze Zika i argentinski preokret u sudačkoj nadoknadi.