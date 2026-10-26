Edukativna i interaktivna radionica o potresima

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba uspješno je proveo edukativne radionice posvećene podizanju svijesti o rizicima od potresa i pravilnom postupanju u slučaju katastrofe. Radionice su održane 21. listopada 2026. godine u Osnovnoj školi „Mertojak”, a na njima su sudjelovali učenici 7. razreda.

Radionice su od iznimne važnosti za rano obrazovanje djece jer kroz interaktivni pristup učenici stječu znanje o sigurnosti, ali i razvijaju timski duh, učeći kako zajedno doći do najboljih rješenja.

Program je započeo uvodnim predavanjem koje je učenike upoznalo s radom HCPI-IS-a i ključnim činjenicama o potresima. U tom dijelu naglašena je važnost razumijevanja rizika od potresa i drugih katastrofa. Središnji dio bio je natjecanje na potresnom stolu, opremi koja simulira potres, čime se omogućuje vizualizacija učinaka potresa u kontroliranim uvjetima. Timovi učenika, koristeći edukativne komponente „MOLA“ seta, imali su zadatak izraditi vlastiti model konstrukcije. Testiranjem izrađenih modela pod različitim opterećenjima i simulacijama potresa učenici su stekli praktično znanje o otpornosti građevina. Model koji je izdržao najdulje testiranje proglašen je pobjedničkim, a članovi tima bili su nagrađeni.

Osim natjecanja na potresnom stolu, učenici su znanje provjerili i kroz kviz koji je obuhvaćao ključne teme pravilnog ponašanja tijekom i nakon potresa. Timovi koji nisu pobijedili u natjecanju imali su priliku osvojiti nagrade u kvizu, osiguravajući da svi učenici usvoje važne informacije. Ovakav pristup usvajanju znanja o rizicima i sigurnosti od najranije dobi ključan je za pripremu zajednice.

Realizacija ovih edukativnih radionica bila je moguća zahvaljujući financijskim sredstvima Splitsko-dalmatinske županije. Županija je, u partnerstvu sa školom, pokazala iznimnu proaktivnost i odgovornost prepoznavši stratešku važnost ovakve edukacije za svoje učenikei cjelokupno stanovništvo. Ova podrška naglašava Splitsko-dalmatinsku županiju kao primjer odgovorne i angažirane županije koja aktivno ulaže u otpornost i znanje svoje zajednice. Sredstvima Splitsko-dalmatinske županije osigurana je provedba kvalitetne, praktične edukacije koja izravno doprinosi podizanju razine znanja i sigurnosti građana u slučaju potresa.