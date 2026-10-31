Edi, bol života Mišinog

Svi koji su ikad čuli za Mišu Kovača, najvećeg dalmatinskog glazbenika u povijesti, čuli su i za bol njegovog života. Bez te boli Mišo Kovač nikad nije izašao pred publiku i pred novinare. Od tragedije su prolazile godine i desetljeća, a Mišo se nikad nije oporavio.

Edi Kovač, sin Miše i njegove tadašnje supruge Anite, imao je samo 16 godina kada je u proljeće 1992. godine teško ranjen u Zagrebu.

Bilo je to ratno vrijeme, a mladić je pokazivao snažnu želju za sudjelovanjem u obrani Hrvatske. Njegova majka Anita kasnije je govorila kako su roditelji bili zabrinuti zbog njegove povezanosti s vojskom i nastojali ga zaštititi.

Okolnosti njegova ranjavanja nikada nisu prestale izazivati pitanja.

Prema tadašnjem službenom objašnjenju, radilo se o samoranjavanju, no Mišo i Anita nisu prihvaćali takvu verziju događaja. Oboje su godinama javno izražavali sumnje u okolnosti sinova stradavanja.

Edi je nakon ranjavanja završio u bolnici, gdje je njegovo zdravstveno stanje postalo kritično. Unatoč liječenju, preminuo je od komplikacija.

Za roditelje je to bio gubitak koji je podijelio njihove živote na vrijeme prije i poslije Edijeve smrti.

Mišo je u jednom od svojih najpotresnijih intervjua, razgovarajući s novinarom Petrom Lukovićem za Feral Tribune, izgovorio riječi koje najbolje opisuju ono što je osjećao:

„Ali taj tko je ubio Edija, ubio je i mene.”

"Kad se ta tragedija desila, slava je automatski ostala iza mene"

Do Edijeve smrti Mišo Kovač imao je gotovo sve što jedan glazbenik može poželjeti.

Bio je jedna od najvećih zvijezda tadašnje glazbene scene. Njegove ploče prodavale su se u milijunskim nakladama, publika je znala svaku riječ njegovih pjesama, a koncerti su bili događaji o kojima se dugo govorilo.

Ali ništa od toga više nije imalo istu vrijednost.

„Kad se ta tragedija desila, slava je automatski ostala iza mene”, priznao je godinama poslije.

Uslijedilo je razdoblje duboke depresije, povlačenja i svakodnevnog suočavanja s gubitkom.

O svojoj patnji govorio je bez uljepšavanja.

"Četiri sam godine bio polumrtav, ležao nakljukan sedativima ili sam bio na groblju", ispričao je u jednom od kasnijih razgovora.

Čovjek čiji je glas donosio radost milijunima ljudi nije mogao pronaći mir u vlastitom životu.

Godinu nakon sinove smrti dogodila se nezaboravna noć na Poljudu

A onda je, 25. rujna 1993. godine, Mišo Kovač ponovno stao pred svoju publiku. Ne bilo gdje, nego na Poljudu.

Na stadionu njegova voljenog Hajduka, pred približno 40 tisuća ljudi, održao je koncert „Noć svijeća”, posvećen sinu Ediju i poginulim hrvatskim braniteljima.

Bila je to večer u kojoj se osobna tragedija jednog oca susrela s emocijama desetaka tisuća ljudi.

Poljud je pjevao s Mišom. Pjevale su se pjesme koje su već tada bile dio života generacija Dalmatinaca, a publika je čovjeku na pozornici pružala ono što mu je jedino mogla pružiti – ljubav, podršku i osjećaj da u svojoj boli nije sam.

Koncert je trajao približno tri sata, a nakon njegova završetka publika je nastavila dozivati Mišino ime.

Šest godina poslije pokušao je oduzeti sebi život

Ni golema ljubav publike nije mogla izbrisati posljedice tragedije.

Godine koje su uslijedile bile su obilježene depresijom i teškim osobnim krizama. U siječnju 1999. godine Mišo Kovač pokušao je oduzeti sebi život.

Preživio je zahvaljujući pravodobnoj liječničkoj pomoći.

O tom je događaju kasnije otvoreno govorio, ne skrivajući koliko je teško bilo razdoblje kroz koje je prolazio.

„Ne mogu da objasnim taj čin, to je stvar trenutka”, izjavio je nekoliko tjedana nakon pokušaja samoubojstva.

Nakon oporavka ponovno se vraćao glazbi i publici. Nastavio je nastupati, snimati i sudjelovati u javnom životu, ali je u razgovorima o sinu uvijek bilo jasno koliko ga je taj gubitak obilježio.

"Kralju nebeski” – pjesma koja je dobila posebno značenje

U godinama nakon Edijeve smrti nastala je i jedna od najupečatljivijih Mišinih pjesama iz tog razdoblja, „Kralju nebeski”.

Pjesma objavljena 1994. godine, koju potpisuju Zrinko Tutić i Nenad Ninčević, nosila je snažnu duhovnu i emotivnu poruku.

Na njezinu snimanju sudjelovali su brojni poznati hrvatski glazbenici, među kojima su bili Severina, Maja Blagdan, Ksenija Erker, Rajko Dujmić, Bruno Langer i drugi.

U kontekstu svega što je Mišo proživljavao, pjesma je dobila dodatnu težinu.

Čovjek koji je cijeli život pjevao o ljubavi, gubitku i čežnji sada je te emocije poznavao na način koji nikome ne bi poželio.

„Kralju nebeski” ostala je jedan od glazbenih simbola tog bolnog razdoblja njegove karijere.

„Na Edija mislim svakoga dana”

Prolazile su godine i desetljeća.

Mišo je ponovno nastupao pred tisućama ljudi, primao priznanja za životno djelo i gledao kako njegove pjesme nastavljaju živjeti među novim generacijama.

No vrijeme nije izbrisalo sjećanje na sina.

U svibnju 2025. godine, više od tri desetljeća nakon tragedije, u razgovoru za Jutarnji list ponovno je govorio o Ediju.

„Najgori trenutak mog života bio je kada su mi ubili sina Edija, na kojeg mislim svakoga dana”, rekao je.

Ta rečenica možda najbolje govori o životu koji je uslijedio nakon 1992. godine.

Za publiku je Mišo ostao veliki pjevač, čovjek koji je mogao rasplakati i podići cijeli stadion. Za hrvatsku glazbu ostao je legenda čije su pjesme obilježile desetljeća.

Ali u njegovim vlastitim riječima, iza svih priznanja, koncerata i uspjeha, ostala je prije svega priča o ocu koji nikada nije prestao misliti na svoje dijete.

Poljud je pjevao za Mišu, a on je cijeli život nosio svoju tugu

Danas, kada se govori o odlasku Miše Kovača, nemoguće je ne prisjetiti se one rujanske večeri 1993. godine.

Četrdeset tisuća ljudi na Poljudu. Svijeće. Pjesma. I jedan otac koji je, samo godinu dana nakon gubitka sina, ponovno pronašao snage stati pred publiku.

Njegova priča podsjeća na to da slava ne štiti od životnih tragedija i da iza najvećih zvijezda često stoje patnje koje publika ne može ni naslutiti.

Mišo Kovač ostavio je iza sebe desetke pjesama koje će se još dugo pjevati. Neke će ljude podsjećati na mladost, neke na prve ljubavi, neke na Dalmaciju, a neke na one kojih više nema.

A iza svih tih pjesama ostat će i sjećanje na Edija, šesnaestogodišnjeg sina čiju smrt njegov otac, prema vlastitim riječima, nikada nije prebolio.

Poljud je te 1993. godine pjevao za Mišu.

A Mišo je, usred svih tih glasova, nosio tugu za jednim koji više nikada neće čuti.